Королевские дети в мире магии: какой подарок получил младший сын Кейт Миддлтон на съёмках Гарри Поттера

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми посетили съёмочную площадку нового сериала по вселенной "Гарри Поттера".

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Королевская семья

Мероприятие состоялось на станции Хогсмид, построенной вблизи их резиденции в Виндзорском парке. Визит был организован в ходе ночных съёмок проекта.

Особенное впечатление визит произвёл на младшего сына, принца Луи.

"Казалось, он был в полном восторге. Мечта большинства детей — прокатиться на Хогвартс-экспрессе", — сообщил источник на площадке.

По информации инсайдеров, королевская семья также познакомилась с юными актёрами и режиссёром.

Ранее королева Камилла упоминала о связи семьи с поттерианой. Она отмечала, что король Карл III читал книги о Гарри Поттер своим внукам.

На прошлой неделе на площадке также был замечен принц Эндрю с внуками, что вызвало определённую реакцию у съёмочной группы.