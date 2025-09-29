Королевские дети в мире магии: какой подарок получил младший сын Кейт Миддлтон на съёмках Гарри Поттера

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми посетили съёмочную площадку нового сериала по вселенной "Гарри Поттера".
Мероприятие состоялось на станции Хогсмид, построенной вблизи их резиденции в Виндзорском парке. Визит был организован в ходе ночных съёмок проекта.
Особенное впечатление визит произвёл на младшего сына, принца Луи.
"Казалось, он был в полном восторге. Мечта большинства детей — прокатиться на Хогвартс-экспрессе", — сообщил источник на площадке.
По информации инсайдеров, королевская семья также познакомилась с юными актёрами и режиссёром.
Ранее королева Камилла упоминала о связи семьи с поттерианой. Она отмечала, что король Карл III читал книги о Гарри Поттер своим внукам.
На прошлой неделе на площадке также был замечен принц Эндрю с внуками, что вызвало определённую реакцию у съёмочной группы.
