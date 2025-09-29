Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина мечты может обернуться головной болью: как не угробить авто сразу после покупки
Магнит для бабочек и колибри: хитрый приём оживит осенний участок
Кажутся универсальными, а на деле — ловушка: 10 упражнений, что вредят больше, чем помогаю
Египет перезапускает туризм: древние пирамиды теперь встретят вас по расписанию экспресса
Чёрное золото в чашке: почему женщины, пьющие утренний кофе, выглядят ярче и моложе
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра
Эта ошибка с выбором напульсников может стоить травмы: как найти свою модель

Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды

2:37
Кино

Осень — традиционное время для самых ожидаемых кинопремьер, ведь именно эти релизы часто претендуют на главные кинонаграды. Впереди нас ждёт немало громких картин, которые обещают удивить зрителей и критиков. "Киноафиша" собрала пять таких фильмов.

Зрители в кино
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрители в кино

"Спрингстин. Избавь меня от небытия"

Эта биографическая драма, посвящённая жизни и творчеству легендарного музыканта Брюса Спрингстина, уже давно вызывает интерес. Главную роль в ней исполнил Джереми Аллен Уайт, звезда сериала "Медведь", которому пророчат номинацию на "Оскар". Фильм перенесёт нас в 1980-е годы, в период создания Спрингстином одного из его самых знаковых альбомов — "Nebraska". Мировая премьера назначена на 24 октября.

"Кристи"

Спортивный байопик расскажет пронзительную историю профессиональной боксёрши Кристи Мартин, одной из самых известных женщин в мире спорта. Картина затрагивает трагические события её личной жизни, связанные с попыткой убийства со стороны мужа. Главную роль исполнила Сидни Суини, известная по сериалу "Эйфория". Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Торонто, вызвав неоднозначные отзывы. В широкий прокат фильм выйдет 7 ноября.

"Бегущий человек"

Новая экранизация антиутопичного романа Стивена Кинга перенесёт зрителей в мрачное будущее. Действие развернётся в США 2025 года, где ежегодно проводится смертельно опасное реалити-шоу. Главный герой, бывший заключённый Бен Ричардс, принимает участие в состязании, чтобы выиграть миллиард долларов и спасти свою дочь. Мировая премьера запланирована на 14 ноября.

"Аватар: Пламя и пепел"

Долгожданное продолжение эпической саги Джеймса Кэмерона наконец появится на больших экранах в декабре. Режиссёр обещает ещё более глубокое погружение в мир Пандоры, неожиданные сюжетные повороты и сильную эмоциональную составляющую. Мировая премьера состоится 19 декабря.

"Марти Великолепный"

Ещё один фильм, который может побороться за "Оскар", — "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе в главной роли. Создатели описывают картину как смесь правды и вымысла о жизни знаменитого игрока в пинг-понг Марти Рейсмана. Мировая премьера запланирована на 25 декабря.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Домашние животные
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра
Эта ошибка с выбором напульсников может стоить травмы: как найти свою модель
Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе
Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования
Осенний хит духовки: баклажанные лодочки с грибами тают во рту
Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды
Прыжок выше двух метров и когти, что держат власть: кошки, которых недооценивают
Гнилое дыхание кухни: хитрый приём избавит посудомойку от затхлости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.