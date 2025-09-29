Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды

Осень — традиционное время для самых ожидаемых кинопремьер, ведь именно эти релизы часто претендуют на главные кинонаграды. Впереди нас ждёт немало громких картин, которые обещают удивить зрителей и критиков. "Киноафиша" собрала пять таких фильмов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрители в кино

"Спрингстин. Избавь меня от небытия"

Эта биографическая драма, посвящённая жизни и творчеству легендарного музыканта Брюса Спрингстина, уже давно вызывает интерес. Главную роль в ней исполнил Джереми Аллен Уайт, звезда сериала "Медведь", которому пророчат номинацию на "Оскар". Фильм перенесёт нас в 1980-е годы, в период создания Спрингстином одного из его самых знаковых альбомов — "Nebraska". Мировая премьера назначена на 24 октября.

"Кристи"

Спортивный байопик расскажет пронзительную историю профессиональной боксёрши Кристи Мартин, одной из самых известных женщин в мире спорта. Картина затрагивает трагические события её личной жизни, связанные с попыткой убийства со стороны мужа. Главную роль исполнила Сидни Суини, известная по сериалу "Эйфория". Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Торонто, вызвав неоднозначные отзывы. В широкий прокат фильм выйдет 7 ноября.

"Бегущий человек"

Новая экранизация антиутопичного романа Стивена Кинга перенесёт зрителей в мрачное будущее. Действие развернётся в США 2025 года, где ежегодно проводится смертельно опасное реалити-шоу. Главный герой, бывший заключённый Бен Ричардс, принимает участие в состязании, чтобы выиграть миллиард долларов и спасти свою дочь. Мировая премьера запланирована на 14 ноября.

"Аватар: Пламя и пепел"

Долгожданное продолжение эпической саги Джеймса Кэмерона наконец появится на больших экранах в декабре. Режиссёр обещает ещё более глубокое погружение в мир Пандоры, неожиданные сюжетные повороты и сильную эмоциональную составляющую. Мировая премьера состоится 19 декабря.

"Марти Великолепный"

Ещё один фильм, который может побороться за "Оскар", — "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе в главной роли. Создатели описывают картину как смесь правды и вымысла о жизни знаменитого игрока в пинг-понг Марти Рейсмана. Мировая премьера запланирована на 25 декабря.