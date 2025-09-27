Рэйчел Гриффитс, исполнившая роль Бренды Ченовит в сериале "Клиент всегда мёртв", едва не пропустила съёмки культового финала из-за скорых родов.
Как призналась актриса на телефестивале в Монте-Карло, работа над сценами, которые сейчас называют лучшими в телеистории, велась в условиях жёсткого цейтнота. Съёмки проходили за две недели до предполагаемой даты рождения дочери актрисы.
Атмосфера на площадке была напряжённой. Гриффитс приходилось играть возрастную сцену в гриме старухи, будучи на сносях.
"Я была огромна, и все были в ужасе: "Мы обязаны снять последние сцены Рэйчел"", — поделилась воспоминаниями актриса.
Она призналась, что мысленно уговаривала ребёнка не рождаться раньше времени, чтобы не сорвать съёмки.
Работа была завершена буквально в последний момент. На следующий день после завершения съёмок Гриффитс родила дочь Аделаиду. Несмотря на это, актриса нашла в себе силы посетить прощальную вечеринку съёмочной группы.
"Я пришла на вечеринку с Аделаидой в слинге, и все не могли поверить, видя меня", — рассказала Гриффитс.
Финальный эпизод сериала "Клиент всегда мёртв" получил единодушное признание критиков и зрителей. Многие эксперты до сих пор считают его эталонным примером того, как следует завершать телевизионные саги.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?