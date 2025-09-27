Драма за кадром: как чуть не сорвался финал культового сериала Клиент всегда мёртв

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рэйчел Гриффитс, исполнившая роль Бренды Ченовит в сериале "Клиент всегда мёртв", едва не пропустила съёмки культового финала из-за скорых родов.

Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как призналась актриса на телефестивале в Монте-Карло, работа над сценами, которые сейчас называют лучшими в телеистории, велась в условиях жёсткого цейтнота. Съёмки проходили за две недели до предполагаемой даты рождения дочери актрисы.

Атмосфера на площадке была напряжённой. Гриффитс приходилось играть возрастную сцену в гриме старухи, будучи на сносях.

"Я была огромна, и все были в ужасе: "Мы обязаны снять последние сцены Рэйчел"", — поделилась воспоминаниями актриса.

Она призналась, что мысленно уговаривала ребёнка не рождаться раньше времени, чтобы не сорвать съёмки.

Работа была завершена буквально в последний момент. На следующий день после завершения съёмок Гриффитс родила дочь Аделаиду. Несмотря на это, актриса нашла в себе силы посетить прощальную вечеринку съёмочной группы.

"Я пришла на вечеринку с Аделаидой в слинге, и все не могли поверить, видя меня", — рассказала Гриффитс.

Финальный эпизод сериала "Клиент всегда мёртв" получил единодушное признание критиков и зрителей. Многие эксперты до сих пор считают его эталонным примером того, как следует завершать телевизионные саги. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
