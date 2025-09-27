Сильнейшее впечатление в жизни: какой культовый фильм 90-х перевернул карьеру Мэтта Дэймона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Актёр Мэтт Дэймон назвал просмотр "Криминального чтива" на премьерном показе в 1994 году переломным событием.

Мэт Деймон
Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мэт Деймон

Произошло это в легендарном театре Mann's Chinese в Голливуде, куда Дэймон отправился вместе с тогда ещё малоизвестным Беном Аффлеком. По словам звезды, картина Тарантино кардинально изменила его представление о возможностях киноискусства.

Дэймон сравнил впечатление от фильма с посещением мощного рок-концерта.

"Это был ярчайший момент в моей жизни как киномана", — процитировал актёр свой отзыв в социальной сети Letterboxd.

Он подчеркнул, что картина открыла ему и Аффлеку новый творческий потенциал, вдохновив на смелые эксперименты. Вскоре после этого дуэт представил сценарий "Умницы Уилла Хантинга", получивший "Оскар".

Аналитики кинопрессы отмечают, что новаторская структура и стиль работы Тарантино оказали заметное влияние на последующие сценарные проекты Дэймона. Элементы этого подхода можно увидеть в таких лентах, как "Земля обетованная" и "Последняя дуэль".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
