Сильнейшее впечатление в жизни: какой культовый фильм 90-х перевернул карьеру Мэтта Дэймона

Актёр Мэтт Дэймон назвал просмотр "Криминального чтива" на премьерном показе в 1994 году переломным событием.
Произошло это в легендарном театре Mann's Chinese в Голливуде, куда Дэймон отправился вместе с тогда ещё малоизвестным Беном Аффлеком. По словам звезды, картина Тарантино кардинально изменила его представление о возможностях киноискусства.
Дэймон сравнил впечатление от фильма с посещением мощного рок-концерта.
"Это был ярчайший момент в моей жизни как киномана", — процитировал актёр свой отзыв в социальной сети Letterboxd.
Он подчеркнул, что картина открыла ему и Аффлеку новый творческий потенциал, вдохновив на смелые эксперименты. Вскоре после этого дуэт представил сценарий "Умницы Уилла Хантинга", получивший "Оскар".
Аналитики кинопрессы отмечают, что новаторская структура и стиль работы Тарантино оказали заметное влияние на последующие сценарные проекты Дэймона. Элементы этого подхода можно увидеть в таких лентах, как "Земля обетованная" и "Последняя дуэль".
