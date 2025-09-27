Прощай, Элизабет Суонн: почему Кира Найтли навсегда отказалась от Пиратов Карибского моря

Британская актриса Кира Найтли закрыла вопрос о возможном возвращении к роли Элизабет Суонн во франшизе "Пираты Карибского моря".

Фото: andrearaffin.com by Andrea Raffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кира Найтли

Найтли призналась, что даже не помнит завершение сюжетной линии своего персонажа.

"Что с ней произошло? Я даже не помню. Так что не совсем уверена, куда она должна идти дальше", — пояснила актриса.

Съёмки в первых трёх фильмах франшизы проходили с 2003 по 2007 год. Найтли было 18 лет, когда она начала работу над проектом. Сейчас артистка отмечает чрезмерную нагрузку таких масштабных картин.

Актриса также затронула тему влияния франшизы на её психическое здоровье. Ранее Найтли сообщала о посттравматическом стрессовом расстройстве, диагностированном в 22 года.

Несмотря на слухи о возвращении Джонни Деппа, сама актриса исключила своё участие в будущих проектах франшизы.