Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёлтые зигзаги на дороге меняют правила: пассажиры получают власть, а водители — риск наказания
Разрушение начинается незаметно: вот что делает с мозгом даже пара бокалов в неделю
Парфюмерные динозавры: ароматы, от которых веет прошлым сильнее, чем от старых фотоальбомов
Египетские отели под прицелом: уже закрыты 6 гостиниц, но это лишь вершина айсберга
Лучшая инвестиция в здоровье — не абонемент в зал: как ваш питомец экономит деньги на лекарствах
Последний оплот зимы: уникальный ледник в Альпах бросает вызов климату
Домашний огород превращается в пустыню: главная ошибка, о которой молчат новички
Пятно улыбается вам в лицо: а вы даже не подозреваете, что решение уже лежит на кухне
Союзники против правил: кошка с собакой становятся лучшими друзьями — рецепт мира под одной крышей

Под грифом секретно: кто из советских звёзд прибегал к пластике во времена СССР

2:26
Кино

В Советском Союзе тема улучшения внешности с помощью хирургии была под запретом. Открыто говорить о пластике считалось неприличным, но слухи о том, что некоторые известные актрисы прибегали к подобным процедурам, всё же просачивались.

Людмила Гурченко
Фото: mos.ru by Игорь Гневашев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Людмила Гурченко

Хотя пластическая хирургия не была широко распространена и операции проводились редко, в основном под видом восстановительных процедур некоторые актрисы, особенно на поздних этапах своей карьеры, решались на вмешательства. Это делалось для того, чтобы сохранить привлекательный внешний вид и оставаться востребованными на экране.

В отличие от Запада, где эстетическая медицина развивалась активно, в СССР пластика официально относилась к реконструктивной хирургии. Косметологические операции считались излишеством. Однако существовали врачи, которые занимались и эстетикой, проводя подтяжки лица и век, коррекции носа и удаление рубцов. Такие процедуры проводились тайно и были доступны лишь влиятельным людям, включая известных артисток.

Актрисы, решившиеся на пластику, обращались в медицинские институты, где врачи под видом помощи проводили эстетические коррекции. Операции были более примитивными, чем сегодня, и хирургам приходилось использовать подручные средства.

Среди актрис, которым приписывали пластические операции, была Любовь Орлова. Слухи усилились после выхода фильма "Скворец и Лира", где героиня проходила пластическую операцию. Людмила Гурченко открыто признавалась в пластике в постсоветские годы, считая, что имеет право выглядеть так, как ей хочется. Также ходили слухи о пластике у Марины Ладыниной, Клары Лучко и Аллы Тарасовой, но эти истории не имеют подтверждений.

В советской атмосфере признание в хирургическом вмешательстве во внешность считалось позором, а образ "естественной красоты" был частью идеологии, поэтому, даже если операции проводились, они тщательно скрывались. В итоге на экране пропагандировалась естественность, но актрисы понимали, что без помощи врачей рискуют потерять роли. Зрители же воспринимали результат как чудо, когда женщины старшего возраста выглядели значительно моложе. Об этом пишет "Рамблер".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Наука и техника
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Союзники против правил: кошка с собакой становятся лучшими друзьями — рецепт мира под одной крышей
Коробка передач на грани: один забытый фильтр может стоить сотен тысяч рублей
Тур без билетов: почему самые яркие впечатления достаются бесплатно
Белые кристаллы из аптечки обгоняют удобрения: огурцы плодоносят даже в прохладной теплице
Супер-стейк по супер-цене в США: фермеры и потребители нашли головную боль
Воздушные, как облака: секретная пропорция ингредиентов для идеальных булочек — рецепт для духовки
Стрелка зависла, но мышцы кипят: скрытый прогресс, который весы не покажут
Никогда не знаешь, кто ждёт за углом: эти пять звёзд были убиты собственными фанатами
Раскрываем главный секрет роста мышц: вот почему дни отдыха важнее тренировок
Главный убийца XXI века: мир ждут 18,6 млн смертей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.