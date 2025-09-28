Под грифом секретно: кто из советских звёзд прибегал к пластике во времена СССР

В Советском Союзе тема улучшения внешности с помощью хирургии была под запретом. Открыто говорить о пластике считалось неприличным, но слухи о том, что некоторые известные актрисы прибегали к подобным процедурам, всё же просачивались.

Фото: mos.ru by Игорь Гневашев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Людмила Гурченко

Хотя пластическая хирургия не была широко распространена и операции проводились редко, в основном под видом восстановительных процедур некоторые актрисы, особенно на поздних этапах своей карьеры, решались на вмешательства. Это делалось для того, чтобы сохранить привлекательный внешний вид и оставаться востребованными на экране.

В отличие от Запада, где эстетическая медицина развивалась активно, в СССР пластика официально относилась к реконструктивной хирургии. Косметологические операции считались излишеством. Однако существовали врачи, которые занимались и эстетикой, проводя подтяжки лица и век, коррекции носа и удаление рубцов. Такие процедуры проводились тайно и были доступны лишь влиятельным людям, включая известных артисток.

Актрисы, решившиеся на пластику, обращались в медицинские институты, где врачи под видом помощи проводили эстетические коррекции. Операции были более примитивными, чем сегодня, и хирургам приходилось использовать подручные средства.

Среди актрис, которым приписывали пластические операции, была Любовь Орлова. Слухи усилились после выхода фильма "Скворец и Лира", где героиня проходила пластическую операцию. Людмила Гурченко открыто признавалась в пластике в постсоветские годы, считая, что имеет право выглядеть так, как ей хочется. Также ходили слухи о пластике у Марины Ладыниной, Клары Лучко и Аллы Тарасовой, но эти истории не имеют подтверждений.

В советской атмосфере признание в хирургическом вмешательстве во внешность считалось позором, а образ "естественной красоты" был частью идеологии, поэтому, даже если операции проводились, они тщательно скрывались. В итоге на экране пропагандировалась естественность, но актрисы понимали, что без помощи врачей рискуют потерять роли. Зрители же воспринимали результат как чудо, когда женщины старшего возраста выглядели значительно моложе. Об этом пишет "Рамблер".