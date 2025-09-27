Тёмное наследие Facebook*: какой стороне соцсети посвятили сиквел Социальной сети

Сценарист Аарон Соркин официально объявил о создании сиквела культового фильма "Социальная сеть". Новая картина получила название "Социальная расплата" (The Social Reckoning).

Фото: unsplash by Denise Jans is licensed under Free to use under the Unsplash License Киноплёнка

Проект продолжит исследование истории Facebook*, сосредоточившись на современных скандалах платформы. По данным источников, фильм затронет тему влияния социальной сети на молодое поколение и выборные процессы 2020 года.

"Мы возвращаемся к истории, которая оказалась гораздо сложнее, чем казалась в 2010 году", — прокомментировал Соркин, который выступит режиссёром и сценаристом проекта.

Роль Марка Цукерберга сыграет Джереми Стронг, сменивший Джесси Айзенберга. В актёрский состав также войдут Джереми Аллен Уайт, Майки Мэдисон и Билл Бёрр. Премьера фильма запланирована на 9 октября 2026 года.

Производством ленты займутся студии Columbia Pictures и Metro-Goldwyn-Mayer при участии продюсера Скотта Рудина. Это станет первой режиссёрской работой Соркина со времен "Стива Джобса".

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена