Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Вражда в медиа: как Симоньян отреагировала на слова Кушанашвили о болезни
Забудьте про овсянку: этот пудинг с кофе и чиа насытит надолго и приятно удивит вкусом
Тайна спутников раскрыта: электроны оказались невидимыми диверсантами на орбите
Принц Уильям впервые нарушил молчание о болезни Кейт Миддлтон: чем решил поделиться будущий король
Вчера — защитник, сегодня — спорный герой: что скрывает привычная польза фолиевой кислоты
Земля под ногами — это кулинарная печь: без неё сад никогда не зацветёт так, как вы мечтаете
Губы сдают первыми: 5 приёмов, которые стирают возраст даже после 45 лет
Алкоголь лишает прав быстрее: новые правила оборачиваются жёсткими штрафами

Дженнифер Энистон онемела: Риз Уизерспун призналась, как её зовут на самом деле

0:57
Кино

Коллеги по сериалу "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун обменялись неожиданными признаниями во время интервью. Об этом сообщает портал E! Online.

Риз Уизерспун
Фото: commons.wikimedia.org by Mingle MediaTV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Риз Уизерспун

Уизерспун раскрыла, что её настоящее имя — Лора Джин.

"Это моё настоящее имя", — подтвердила 49-летняя актриса.

Энистон выразила удивление и поинтересовалась происхождением псевдонима "Риз".

Выяснилось, что имя было заимствовано у матери актрисы. Уизерспун объяснила, что с детства её называли по девичьей фамилии матери Элизабет.

В ходе беседы также обнаружилось, что Энистон имеет второе имя Джоанна, о чём Уизерспун не знала.

Недавно Риз Уизерспун также заявила о пережитом психологическом насилии. Актриса призналась о необходимости "полностью перестроить свой мозг" после травмирующих отношений.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Садоводство, цветоводство
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Последние материалы
Тайна спутников раскрыта: электроны оказались невидимыми диверсантами на орбите
Принц Уильям впервые нарушил молчание о болезни Кейт Миддлтон: чем решил поделиться будущий король
Вчера — защитник, сегодня — спорный герой: что скрывает привычная польза фолиевой кислоты
Земля под ногами — это кулинарная печь: без неё сад никогда не зацветёт так, как вы мечтаете
Губы сдают первыми: 5 приёмов, которые стирают возраст даже после 45 лет
Алкоголь лишает прав быстрее: новые правила оборачиваются жёсткими штрафами
Сидячая работа калечит незаметно: поза кобры возвращает спине свободу движения
Внутренний туризм как новый нефть: россияне открывают страну быстрее, чем её успевают перестраивать
Преодолевая себя: Зепюр Брутян бросила вызов своему самому большому страху
Тренировки и диета не работают, если забыть про один ключевой фактор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.