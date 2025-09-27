Дженнифер Энистон онемела: Риз Уизерспун призналась, как её зовут на самом деле

Коллеги по сериалу "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун обменялись неожиданными признаниями во время интервью. Об этом сообщает портал E! Online.
Уизерспун раскрыла, что её настоящее имя — Лора Джин.
"Это моё настоящее имя", — подтвердила 49-летняя актриса.
Энистон выразила удивление и поинтересовалась происхождением псевдонима "Риз".
Выяснилось, что имя было заимствовано у матери актрисы. Уизерспун объяснила, что с детства её называли по девичьей фамилии матери Элизабет.
В ходе беседы также обнаружилось, что Энистон имеет второе имя Джоанна, о чём Уизерспун не знала.
Недавно Риз Уизерспун также заявила о пережитом психологическом насилии. Актриса призналась о необходимости "полностью перестроить свой мозг" после травмирующих отношений.
