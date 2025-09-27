Дженнифер Энистон онемела: Риз Уизерспун призналась, как её зовут на самом деле

Коллеги по сериалу "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун обменялись неожиданными признаниями во время интервью. Об этом сообщает портал E! Online.

Фото: commons.wikimedia.org by Mingle MediaTV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Риз Уизерспун

Уизерспун раскрыла, что её настоящее имя — Лора Джин.

"Это моё настоящее имя", — подтвердила 49-летняя актриса.

Энистон выразила удивление и поинтересовалась происхождением псевдонима "Риз".

Выяснилось, что имя было заимствовано у матери актрисы. Уизерспун объяснила, что с детства её называли по девичьей фамилии матери Элизабет.

В ходе беседы также обнаружилось, что Энистон имеет второе имя Джоанна, о чём Уизерспун не знала.

Недавно Риз Уизерспун также заявила о пережитом психологическом насилии. Актриса призналась о необходимости "полностью перестроить свой мозг" после травмирующих отношений.