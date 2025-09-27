Для мистической роли: какой фильм Хичкока Скорсезе велел пересмотреть ДиКаприо

Кино

Леонардо ДиКаприо приступил к подготовке для съёмок в новом проекте Мартина Скорсезе "Что происходит ночью". Актёр раскрыл детали творческого процесса в интервью подкасту The Big Picture.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо

По словам ДиКаприо, режиссёр рекомендовал ему изучить классическую ленту Альфреда Хичкока "Головокружение". Этот фильм станет ключевой точкой отсчёта для их совместной работы.

"Каждый раз, когда мы разговариваем с ним о кино, это превращается в религиозный опыт", — отметил актёр.

ДиКаприо подробно остановился на художественных параллелях.

"Она призрак или не призрак? Она вообще существует? Мы работаем с этой отсылкой", — пояснил он.

Картина основана на романе Питера Кэмерона о супружеской паре, попадающей в мистический отель во время усыновления ребёнка.

Проект станет восьмой совместной работой Скорсезе и ДиКаприо. К съёмкам также присоединится Дженнифер Лоуренс, ранее уже игравшая с ДиКаприо в сатире "Не смотрите наверх".

Производством займутся Apple Original Films и Studiocanal при поддержке сценариста Эрика Рота. Старт съёмочного процесса запланирован на январь следующего года.