Для мистической роли: какой фильм Хичкока Скорсезе велел пересмотреть ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо приступил к подготовке для съёмок в новом проекте Мартина Скорсезе "Что происходит ночью". Актёр раскрыл детали творческого процесса в интервью подкасту The Big Picture.
По словам ДиКаприо, режиссёр рекомендовал ему изучить классическую ленту Альфреда Хичкока "Головокружение". Этот фильм станет ключевой точкой отсчёта для их совместной работы.
"Каждый раз, когда мы разговариваем с ним о кино, это превращается в религиозный опыт", — отметил актёр.
ДиКаприо подробно остановился на художественных параллелях.
"Она призрак или не призрак? Она вообще существует? Мы работаем с этой отсылкой", — пояснил он.
Картина основана на романе Питера Кэмерона о супружеской паре, попадающей в мистический отель во время усыновления ребёнка.
Проект станет восьмой совместной работой Скорсезе и ДиКаприо. К съёмкам также присоединится Дженнифер Лоуренс, ранее уже игравшая с ДиКаприо в сатире "Не смотрите наверх".
Производством займутся Apple Original Films и Studiocanal при поддержке сценариста Эрика Рота. Старт съёмочного процесса запланирован на январь следующего года.
