Жизнь под прицелом: Том Холланд и Зендея тратят баснословные деньги на охрану – кто угрожает актёрам

Кино

Актёр Том Холланд и его избранница Зендея ежедневно расходуют 1000 фунтов стерлингов (около 112 тыс. рублей) на обеспечение собственной безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Том Холланд

Причиной усиления мер защиты стало навязчивое внимание поклонников. По данным Daily Mail, фанаты постоянно дежурят у особняка пары в Западном Лондоне, надеясь получить автограф или селфи.

Источник из окружения звёзд пояснил необходимость таких трат.

"Люди постоянно приходили к ним домой, и это начало раздражать. Том и Зендея любят фанатов, но вне съёмок они — обычная пара", — отметил инсайдер.

Теперь у ворот резиденции постоянно дежурит профессиональный охранник. Соседи характеризуют его как доброжелательного, но внушительного человека.

Активизация внимания к паре связана с их возвращением к съёмкам в франшизе о Человеке-пауке.