Жизнь под прицелом: Том Холланд и Зендея тратят баснословные деньги на охрану – кто угрожает актёрам

Актёр Том Холланд и его избранница Зендея ежедневно расходуют 1000 фунтов стерлингов (около 112 тыс. рублей) на обеспечение собственной безопасности.
Причиной усиления мер защиты стало навязчивое внимание поклонников. По данным Daily Mail, фанаты постоянно дежурят у особняка пары в Западном Лондоне, надеясь получить автограф или селфи.
Источник из окружения звёзд пояснил необходимость таких трат.
"Люди постоянно приходили к ним домой, и это начало раздражать. Том и Зендея любят фанатов, но вне съёмок они — обычная пара", — отметил инсайдер.
Теперь у ворот резиденции постоянно дежурит профессиональный охранник. Соседи характеризуют его как доброжелательного, но внушительного человека.
Активизация внимания к паре связана с их возвращением к съёмкам в франшизе о Человеке-пауке.
