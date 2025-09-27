Брак под угрозой? Из-за чьего звонка Райан Рейнольдс сорвался на Блейк Лайвли

Актёр Райан Рейнольдс признался в резком высказывании в адрес супруги Блейк Лайвли во время промо-тура документального фильма "Джон Кэнди: я себе нравлюсь", где Рейнольдс выступил продюсером.
По словам актёра, конфликт возник у входа на светское мероприятие. В этот момент на его телефон поступил звонок от Билла Мюррея, с которым Рейнольдс безуспешно пытался связаться несколько недель.
"Я оставил ему сорок сообщений. Мы с женой стоим у дверей, и вдруг вижу на экране: Билл Мюррей!" — вспомнил актёр.
Когда Лайвли настояла на необходимости войти в зал, Рейнольдс резко отреагировал.
"Она сказала: "Мы должны войти!" И я сорвался: "Да пошла ты!"" — признался актёр.
Он уточнил, что конфликт быстро исчерпал себя, а переговоры с Мюрреем в итоге увенчались успехом.
