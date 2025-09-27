Басилашвили обрушился с критикой на ремейки: вот что он предлагает взамен

Народный артист СССР Олег Басилашвили высказал критику в адрес распространённой практики создания ремейков.

Фото: goldenmask.ru by Дмитрий Дубинский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Олег Басилашвили

По словам актёра, данная тенденция зародилась из-за нежелания работников киноиндустрии обращаться к современным темам.

"Проще взять старую картину и сделать пародию или просто пересказать события. Это лёгкий труд", — пояснил Басилашвили в разговоре с kp.ru.

Он призвал киноделов сосредоточиться на создании оригинальных произведений. Актёр порекомендовал создателям "поразмыслить и создать сценарий с нуля, никому не подражая, ни над кем не насмехаясь".

Басилашвили подвёл чёткий итог своей позиции, заявив, что ремейки являются "последним делом" для настоящего творчества.