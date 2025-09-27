Путь к успеху был долгим: почему Пит Дэвидсон призвал зрителей оставить в покое Педро Паскаля

Комик Пит Дэвидсон публично выступил в поддержку актёра Педро Паскаля, которого часть аудитории упрекает в частом появлении в кино и на телевидении.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Hutchinson Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Педро Паскаль

Дэвидсон охарактеризовал Паскаля как трудолюбивого и великолепного актёра. Он пояснил, что после долгой карьеры коллега переживает период адаптации к внезапному всплеску славы.

"Он учится справляться с вниманием и новым уровнем популярности", — цитирует комика Deadline.

Дэвидсон напомнил о многолетнем пути Паскаля к успеху.

"Он так много работал, был актёром, которому приходилось нелегко, и добился большого успеха. Все такие: "Папочка". А год спустя он уже везде, и все такие: "Отвали, чувак"", — прокомментировал он перемены в общественном восприятии.

Активность Паскаля продолжается. В 2026 году ожидаются премьеры проектов "Мандалорец и Грогу" и "Мстители: Финал", где он вновь появится в роли Мистера Фантастика.