Путь к успеху был долгим: почему Пит Дэвидсон призвал зрителей оставить в покое Педро Паскаля

Комик Пит Дэвидсон публично выступил в поддержку актёра Педро Паскаля, которого часть аудитории упрекает в частом появлении в кино и на телевидении.
Дэвидсон охарактеризовал Паскаля как трудолюбивого и великолепного актёра. Он пояснил, что после долгой карьеры коллега переживает период адаптации к внезапному всплеску славы.
"Он учится справляться с вниманием и новым уровнем популярности", — цитирует комика Deadline.
Дэвидсон напомнил о многолетнем пути Паскаля к успеху.
"Он так много работал, был актёром, которому приходилось нелегко, и добился большого успеха. Все такие: "Папочка". А год спустя он уже везде, и все такие: "Отвали, чувак"", — прокомментировал он перемены в общественном восприятии.
Активность Паскаля продолжается. В 2026 году ожидаются премьеры проектов "Мандалорец и Грогу" и "Мстители: Финал", где он вновь появится в роли Мистера Фантастика.
