Думал, что не справится: Аль Пачино чуть не пропустил роль всей жизни, за которую получил Оскар

Бывает, что актёр настолько органично вписывается в образ, что кажется, будто никто другой и не мог бы сыграть эту роль. Но парадоксально, что зачастую именно эти знаковые для артиста работы были на грани того, чтобы он от них отказался.

Фото: commons.wikimedia.org by GabboT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аль Пачино

Аль Пачино, чья карьера изобилует подобными примерами, не раз оказывался в ситуации, когда роль, ставшая впоследствии легендарной, могла пройти мимо него.

Как пишет "Киноафиша", одна из таких ролей появилась в непростой для актёра период. Он был настолько истощён, что сомневался в своих силах справиться с очередной напряжённой криминальной драмой. Однако, как оказалось, именно этот проект помог ему преодолеть внутренний кризис.

Аль Пачино едва не отказался от роли в "Собачьем полдне"

Фильм "Собачий полдень" стал одним из определяющих в карьере Аль Пачино, открыв ему двери в мир культового кино. Однако сам актёр долгое время воспринимал эту работу как непосильную ношу, от которой хотел избавиться.

Картина вышла на экраны в 1975 году. Предложение сыграть в ней поступило актёру почти сразу после завершения съёмок в "Крёстном отце 2". Пачино только начал приходить в себя после напряжённой работы и не верил, что сможет сразу же погрузиться в образ персонажа, который планирует ограбление банка.

Тем не менее он не стал спешить с отказом. Актёр решил тщательно обдумать предложение и перечитать сценарий. Именно тогда он почувствовал особую силу и глубину истории, что и побудило его согласиться.

"Собачий полдень" помог Аль Пачино справиться с личным кризисом

Принять предложение было непросто, но ещё сложнее оказалось начать работу над персонажем и вжиться в роль. Актёр находился в состоянии сильного стресса, вызванного изнурительными съёмками и плотным графиком.

В какой-то момент Пачино потерял связь с образом, не понимая, кого он должен играть и как найти точки соприкосновения с героем. Коллеги даже забеспокоились, полагая, что у актёра случился нервный срыв.

Однако именно эта внутренняя борьба и трансформация помогли Пачино обрести необходимые силы для воплощения роли. За свою работу в "Собачьем полдне" он был номинирован на премию "Оскар".