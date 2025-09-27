Думал, что не справится: Аль Пачино чуть не пропустил роль всей жизни, за которую получил Оскар

Бывает, что актёр настолько органично вписывается в образ, что кажется, будто никто другой и не мог бы сыграть эту роль. Но парадоксально, что зачастую именно эти знаковые для артиста работы были на грани того, чтобы он от них отказался.
Аль Пачино, чья карьера изобилует подобными примерами, не раз оказывался в ситуации, когда роль, ставшая впоследствии легендарной, могла пройти мимо него.
Как пишет "Киноафиша", одна из таких ролей появилась в непростой для актёра период. Он был настолько истощён, что сомневался в своих силах справиться с очередной напряжённой криминальной драмой. Однако, как оказалось, именно этот проект помог ему преодолеть внутренний кризис.
Фильм "Собачий полдень" стал одним из определяющих в карьере Аль Пачино, открыв ему двери в мир культового кино. Однако сам актёр долгое время воспринимал эту работу как непосильную ношу, от которой хотел избавиться.
Картина вышла на экраны в 1975 году. Предложение сыграть в ней поступило актёру почти сразу после завершения съёмок в "Крёстном отце 2". Пачино только начал приходить в себя после напряжённой работы и не верил, что сможет сразу же погрузиться в образ персонажа, который планирует ограбление банка.
Тем не менее он не стал спешить с отказом. Актёр решил тщательно обдумать предложение и перечитать сценарий. Именно тогда он почувствовал особую силу и глубину истории, что и побудило его согласиться.
Принять предложение было непросто, но ещё сложнее оказалось начать работу над персонажем и вжиться в роль. Актёр находился в состоянии сильного стресса, вызванного изнурительными съёмками и плотным графиком.
В какой-то момент Пачино потерял связь с образом, не понимая, кого он должен играть и как найти точки соприкосновения с героем. Коллеги даже забеспокоились, полагая, что у актёра случился нервный срыв.
Однако именно эта внутренняя борьба и трансформация помогли Пачино обрести необходимые силы для воплощения роли. За свою работу в "Собачьем полдне" он был номинирован на премию "Оскар".
