Кома оборвала жизнь режиссёра: вспоминаем лучшие фильмы Тиграна Кеосаяна, полные драмы и юмора

26 сентября 2025 года российская киноиндустрия понесла невосполнимую утрату. Тигран Кеосаян, режиссёр, чьи работы вызывали бурные дискуссии и неизменно привлекали внимание зрителей, ушёл из жизни, не выходя из комы. Его фильмы оставили глубокий след в отечественной культуре, став частью кинематографического наследия, которое будут пересматривать поколения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свеча

Творческий путь Кеосаяна был многогранен, и его фильмы отличались узнаваемым стилем, в котором мастерски переплетались мелодрама, ирония и острые социальные наблюдения. Чтобы почтить память талантливого режиссёра, "Киноафиша" собрала пять его наиболее значимых работ, охватывающих разные жанры и эпохи.

"Бедная Саша" (1997)

Эта новогодняя история, ставшая настоящей классикой 90-х, до сих пор является неотъемлемой частью телевизионных праздников. Фильм рассказывает о воре Берёзкине, который поневоле становится "Дедом Морозом" для одинокой девочки, помогая ей спасти бизнес матери. Картина пропитана духом того времени и дарит ощущение тепла и надежды.

"Ландыш серебристый" (2000)

Фильм, подаривший нам незабываемый образ певицы Зои Мисочкиной, которая стала настоящим народным мемом. История о деревенской девушке, отправляющейся покорять Москву в компании двух алчных продюсеров (блестяще сыгранных Александром Цекало и Юрием Стояновым), полна юмора и колоритных персонажей.

"Заяц над бездной" (2006)

Неожиданная и смелая романтическая комедия, где Брежнев отправляется в путешествие на воздушном шаре в цыганский табор. Этот фильм — яркий пример сатиры и абсурда, попытка взглянуть на советскую эпоху через призму гротеска, заставляя зрителя смеяться и задумываться одновременно.

"Ялта-45" (2011)

В этой работе позднего Кеосаяна юмористический шарм уступает место глубокой мудрости. Политический триллер погружает зрителя в закулисье исторической конференции, где на экране оживают Черчилль, Сталин и Рузвельт. История переплетается с жанром боевика, создавая напряжённое и захватывающее зрелище.

"Бессмертные" (2021)

Фильм, посвящённый поколению, прошедшему через Афганистан. Это пронзительная история о друзьях, чьи судьбы навсегда связала война, но мирная жизнь развела в разные стороны. Картина исследует темы братства, верности и того, что остаётся после испытаний, когда государственные обещания забываются.