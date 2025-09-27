Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путь к успеху был долгим: почему Пит Дэвидсон призвал зрителей оставить в покое Педро Паскаля
Связь с прошлым: зачем Майли Сайрус хранит вещи, напоминающие о бывшем муже
Минимум формы, максимум акцента: плоские конверты и мягкие мешки снова в тренде
Тень внутри организма: рак крови ведёт двойную жизнь — симптомы кажутся обычной усталостью
Вербена радует до морозов, но одна ошибка лишает всей красоты и превращает в пустой куст
Секунды утекают сквозь пальцы: Земля решила ускориться — привычные сутки тают на глазах
Политики жмут на тормоз: закат ДВС объявлен сверху, но водители не спешат прощаться
Забудьте о Бордо: в США есть регион, где 75 акров виноградников соседствуют с тысячами слонов
Универсальная заготовка к чаю: варенье, которое одинаково вкусно с блинами и мороженым

Кома оборвала жизнь режиссёра: вспоминаем лучшие фильмы Тиграна Кеосаяна, полные драмы и юмора

2:49
Кино

26 сентября 2025 года российская киноиндустрия понесла невосполнимую утрату. Тигран Кеосаян, режиссёр, чьи работы вызывали бурные дискуссии и неизменно привлекали внимание зрителей, ушёл из жизни, не выходя из комы. Его фильмы оставили глубокий след в отечественной культуре, став частью кинематографического наследия, которое будут пересматривать поколения.

Свеча
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свеча

Творческий путь Кеосаяна был многогранен, и его фильмы отличались узнаваемым стилем, в котором мастерски переплетались мелодрама, ирония и острые социальные наблюдения. Чтобы почтить память талантливого режиссёра, "Киноафиша" собрала пять его наиболее значимых работ, охватывающих разные жанры и эпохи.

"Бедная Саша" (1997)

Эта новогодняя история, ставшая настоящей классикой 90-х, до сих пор является неотъемлемой частью телевизионных праздников. Фильм рассказывает о воре Берёзкине, который поневоле становится "Дедом Морозом" для одинокой девочки, помогая ей спасти бизнес матери. Картина пропитана духом того времени и дарит ощущение тепла и надежды.

"Ландыш серебристый" (2000)

Фильм, подаривший нам незабываемый образ певицы Зои Мисочкиной, которая стала настоящим народным мемом. История о деревенской девушке, отправляющейся покорять Москву в компании двух алчных продюсеров (блестяще сыгранных Александром Цекало и Юрием Стояновым), полна юмора и колоритных персонажей.

"Заяц над бездной" (2006)

Неожиданная и смелая романтическая комедия, где Брежнев отправляется в путешествие на воздушном шаре в цыганский табор. Этот фильм — яркий пример сатиры и абсурда, попытка взглянуть на советскую эпоху через призму гротеска, заставляя зрителя смеяться и задумываться одновременно.

"Ялта-45" (2011)

В этой работе позднего Кеосаяна юмористический шарм уступает место глубокой мудрости. Политический триллер погружает зрителя в закулисье исторической конференции, где на экране оживают Черчилль, Сталин и Рузвельт. История переплетается с жанром боевика, создавая напряжённое и захватывающее зрелище.

"Бессмертные" (2021)

Фильм, посвящённый поколению, прошедшему через Афганистан. Это пронзительная история о друзьях, чьи судьбы навсегда связала война, но мирная жизнь развела в разные стороны. Картина исследует темы братства, верности и того, что остаётся после испытаний, когда государственные обещания забываются.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Скейтборд обогнал машины: бразилец установил два мировых рекорда на фасаде небоскрёба
Новости спорта
Скейтборд обогнал машины: бразилец установил два мировых рекорда на фасаде небоскрёба
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями

Осенняя профилактика против фитофторы является важной задачей для всех садоводов. Узнайте как простые шаги помогут защитить ваши томаты и картошку от гибели.

Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Минимум формы, максимум акцента: плоские конверты и мягкие мешки снова в тренде
Тень внутри организма: рак крови ведёт двойную жизнь — симптомы кажутся обычной усталостью
Кома оборвала жизнь режиссёра: вспоминаем лучшие фильмы Тиграна Кеосаяна, полные драмы и юмора
Вербена радует до морозов, но одна ошибка лишает всей красоты и превращает в пустой куст
Секунды утекают сквозь пальцы: Земля решила ускориться — привычные сутки тают на глазах
Политики жмут на тормоз: закат ДВС объявлен сверху, но водители не спешат прощаться
Забудьте о Бордо: в США есть регион, где 75 акров виноградников соседствуют с тысячами слонов
Универсальная заготовка к чаю: варенье, которое одинаково вкусно с блинами и мороженым
Снег и ветер обрушатся на сад, если пропустить главное: сентябрьская обрезка делает кусты крепче
Полотенце сохнет быстрее, чем зарплата: ироничный способ избавиться от запаха сырости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.