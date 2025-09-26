Мажор в Дубае: Павел Прилучный раскрыл секреты нового фильма с таинственной героиней

Павел Прилучный рассекретил, о чём будет продолжение знаменитой истории героя сериала "Мажор" Игоря Соколовского.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение Дубай

Актёр опубликовал в социальных сетях трейлер к фильму, который станет продолжением популярного сериала "Мажор".

По сюжету картины Игорь Соколовский летит в Дубай, чтобы выручить своего приятеля Ивана, который попал в безвыходную ситуацию. Во время путешествия мажор встречает девушку Риту, в которую влюбляется. Личность героини долгое время останется для зрителей загадкой.

"Мажору придётся проявить изобретательность и настойчивость, чтобы удивить изысканную, обеспеченную и очень разборчивую девушку", — гласит пояснение к трейлеру.

