Мажор в Дубае: Павел Прилучный раскрыл секреты нового фильма с таинственной героиней

Павел Прилучный рассекретил, о чём будет продолжение знаменитой истории героя сериала "Мажор" Игоря Соколовского.
Актёр опубликовал в социальных сетях трейлер к фильму, который станет продолжением популярного сериала "Мажор".
По сюжету картины Игорь Соколовский летит в Дубай, чтобы выручить своего приятеля Ивана, который попал в безвыходную ситуацию. Во время путешествия мажор встречает девушку Риту, в которую влюбляется. Личность героини долгое время останется для зрителей загадкой.
"Мажору придётся проявить изобретательность и настойчивость, чтобы удивить изысканную, обеспеченную и очень разборчивую девушку", — гласит пояснение к трейлеру.
Уточнения
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
