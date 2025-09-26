Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мажор в Дубае: Павел Прилучный раскрыл секреты нового фильма с таинственной героиней

Кино

Павел Прилучный рассекретил, о чём будет продолжение знаменитой истории героя сериала "Мажор" Игоря Соколовского.

Дубай
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение
Дубай

Актёр опубликовал в социальных сетях трейлер к фильму, который станет продолжением популярного сериала "Мажор".

По сюжету картины Игорь Соколовский летит в Дубай, чтобы выручить своего приятеля Ивана, который попал в безвыходную ситуацию. Во время путешествия мажор встречает девушку Риту, в которую влюбляется. Личность героини долгое время останется для зрителей загадкой.

"Мажору придётся проявить изобретательность и настойчивость, чтобы удивить изысканную, обеспеченную и очень разборчивую девушку", — гласит пояснение к трейлеру.

Ранее жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась впечатляющими способностями 2-летнего сына. 

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
