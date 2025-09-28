Анастасия Заворотнюк и Фрэн Дрешер: роковая связь двух нянь из разных стран поражает воображение

Мало кто знает, что любимый многими российский сериал "Моя прекрасная няня" берёт свои корни в американском шоу "The Nanny". Как пишет The Voice, ирония судьбы заключается в том, что жизни исполнительниц главных ролей в этих двух версиях, Анастасии Заворотнюк и Фрэн Дрешер, переплелись не только внешним сходством и успехом, но и трагическими обстоятельствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк благодаря роли Вики Прутковской мгновенно взлетела на вершину славы в России. Её героиня, яркая и непосредственная девушка, покорила сердца зрителей. Этот образ был вдохновлён Фрэн Файн, персонажем, воплощённым Фрэн Дрешер в "The Nanny". Дрешер не только сыграла главную роль, но и выступила в качестве продюсера и сценариста, создав культовый образ, покоривший американскую публику.

Несмотря на то что личная встреча двух "сериальных сестёр" так и не состоялась, они удивительно напоминали друг друга. Обе актрисы — яркие брюнетки с выразительными чертами лица, чей стиль и макияж лишь подчёркивали это сходство.

Однако за блеском софитов и комедийными сюжетами скрывалась зловещая параллель. Вскоре после завершения "The Nanny" Фрэн Дрешер столкнулась с диагнозом "рак груди". Эта новость стала для неё настоящим ударом, разрушив планы на будущее. После двух лет борьбы актриса смогла победить болезнь и сейчас активно занимается поддержкой женщин, столкнувшихся с онкологией, а также возглавляет профсоюз актёров и сценаристов SAG-AFTRA.

К сожалению, судьба Анастасии Заворотнюк сложилась трагичнее. В 2019 году, спустя десятилетие после завершения "Моей прекрасной няни", ей был поставлен диагноз "глиобластома" — агрессивная опухоль головного мозга. С тех пор актриса вела отчаянную борьбу за жизнь, но так и не смогла победить. Её не стало в 2024 году.

Трагические события, связанные с "Моей прекрасной няней", не ограничиваются болезнью и смертью Анастасии. Многие говорят о "проклятии" сериала, вспоминая о смерти Любови Полищук от онкологического заболевания и раннем уходе из жизни Жанны Фриске, которая пробовалась на роль Вики. Эти печальные факты заставляют задуматься о том, что даже за самыми светлыми и комедийными историями могут скрываться трагические судьбы.