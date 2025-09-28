Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не трос и не химия: секрет чистого слива прячется в обычной бутылке с мойкой посуды
Тепло детства, злость подиума: дедушкин свитер врывается в осень-2025 и ставит крест на глянце
Ощущение отдыха, а результат как после марафона: секрет похудения в бассейне
Цифровое золото Чувашии: каким проектам поможет новый финансовый инструмент
Тайны раскалённого Тихого океана: как аномальная жара меняет планы туристов
Бомбоубежище превратилось в портал в космос — что скрывает подземная лаборатория
Астероид убийца городов может врезаться в Луну: учёные готовят радикальный план
Жезл мигнул — и тишина: именно в этот момент решается судьба водителя и кошелька
Машины становятся фоном: Subaru продаёт не авто, а впечатления

Анастасия Заворотнюк и Фрэн Дрешер: роковая связь двух нянь из разных стран поражает воображение

2:35
Кино

Мало кто знает, что любимый многими российский сериал "Моя прекрасная няня" берёт свои корни в американском шоу "The Nanny". Как пишет The Voice, ирония судьбы заключается в том, что жизни исполнительниц главных ролей в этих двух версиях, Анастасии Заворотнюк и Фрэн Дрешер, переплелись не только внешним сходством и успехом, но и трагическими обстоятельствами.

Анастасия Заворотнюк
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк благодаря роли Вики Прутковской мгновенно взлетела на вершину славы в России. Её героиня, яркая и непосредственная девушка, покорила сердца зрителей. Этот образ был вдохновлён Фрэн Файн, персонажем, воплощённым Фрэн Дрешер в "The Nanny". Дрешер не только сыграла главную роль, но и выступила в качестве продюсера и сценариста, создав культовый образ, покоривший американскую публику.

Несмотря на то что личная встреча двух "сериальных сестёр" так и не состоялась, они удивительно напоминали друг друга. Обе актрисы — яркие брюнетки с выразительными чертами лица, чей стиль и макияж лишь подчёркивали это сходство.

Однако за блеском софитов и комедийными сюжетами скрывалась зловещая параллель. Вскоре после завершения "The Nanny" Фрэн Дрешер столкнулась с диагнозом "рак груди". Эта новость стала для неё настоящим ударом, разрушив планы на будущее. После двух лет борьбы актриса смогла победить болезнь и сейчас активно занимается поддержкой женщин, столкнувшихся с онкологией, а также возглавляет профсоюз актёров и сценаристов SAG-AFTRA.

К сожалению, судьба Анастасии Заворотнюк сложилась трагичнее. В 2019 году, спустя десятилетие после завершения "Моей прекрасной няни", ей был поставлен диагноз "глиобластома" — агрессивная опухоль головного мозга. С тех пор актриса вела отчаянную борьбу за жизнь, но так и не смогла победить. Её не стало в 2024 году.

Трагические события, связанные с "Моей прекрасной няней", не ограничиваются болезнью и смертью Анастасии. Многие говорят о "проклятии" сериала, вспоминая о смерти Любови Полищук от онкологического заболевания и раннем уходе из жизни Жанны Фриске, которая пробовалась на роль Вики. Эти печальные факты заставляют задуматься о том, что даже за самыми светлыми и комедийными историями могут скрываться трагические судьбы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Домашние животные
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Домашние животные
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Домашние животные
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Не трос и не химия: секрет чистого слива прячется в обычной бутылке с мойкой посуды
Тепло детства, злость подиума: дедушкин свитер врывается в осень-2025 и ставит крест на глянце
Ощущение отдыха, а результат как после марафона: секрет похудения в бассейне
Цифровое золото Чувашии: каким проектам поможет новый финансовый инструмент
Тайны раскалённого Тихого океана: как аномальная жара меняет планы туристов
Бомбоубежище превратилось в портал в космос — что скрывает подземная лаборатория
Астероид убийца городов может врезаться в Луну: учёные готовят радикальный план
Жезл мигнул — и тишина: именно в этот момент решается судьба водителя и кошелька
Анастасия Заворотнюк и Фрэн Дрешер: роковая связь двух нянь из разных стран поражает воображение
Машины становятся фоном: Subaru продаёт не авто, а впечатления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.