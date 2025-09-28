В стиле Франсуа Озона: чешский фильм Неблагодарные существа заставит плакать и смеяться одновременно

2:45 Your browser does not support the audio element. Кино

В фильме "Неблагодарные существа" чешский режиссёр Олмо Омерзу создаёт многослойную и проницательную драму, исследующую сложные отношения в семье, столкнувшейся с проблемой анорексии у старшей дочери. Как пишет The Hollywood Reporter, на первый взгляд это может показаться обычной историей о семейных трудностях, но по мере развития сюжета фильм раскрывает свои неожиданные грани, сочетая элементы чёрного юмора и глубоких эмоциональных переживаний.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Друзья смотрят фильм

Центральные персонажи — отец-англичанин Дэвид, его жена Лаура и двое детей, 17-летняя Клара и 13-летний Тео. Их поездка на хорватское побережье, задуманная как возможность сблизиться, оборачивается настоящим испытанием. Клара, находящаяся во власти своих внутренних демонов, отказывается от еды и демонстрирует признаки глубокой депрессии. В то время как Тео пытается поддержать отца, Клара, кажется, лишь усугубляет ситуацию своим мрачным настроением.

Сюжет принимает неожиданный поворот, когда Клара влюбляется в местного юношу Дениса, что становится для неё своеобразным спасением. Этот романтический интерес вызывает у Дэвида опасения, однако становится катализатором для изменений в поведении Клары. Она начинает есть, что, казалось бы, является положительным знаком, но вскоре события принимают трагический оборот.

Омерзу мастерски управляет темпом и настроением фильма, создавая атмосферу, в которой смешиваются комические и драматические элементы. Этим он напоминает французского режиссёра Франсуа Озона, который так же мастерски жонглирует юмором и трагизмом одновременно. Сценарий изобилует неожиданными поворотами и глубокими размышлениями о семейных узах, любви и потере. В "Неблагодарных существах" Олмо Омерзу удаётся создать многослойный нарратив, который не только исследует динамику семьи, но и затрагивает более широкие темы, такие как идентичность, утрата и поиск любви в самых неожиданных местах.

Клара, находясь на грани между детством и взрослой жизнью, становится символом борьбы с внутренними демонами, которые, как и многие подростки, она пытается скрыть от окружающих. Её анорексия — это не просто физическая болезнь, но и отражение глубоких эмоциональных конфликтов, которые она не может выразить словами. В этом контексте Омерзу блестяще передаёт чувства отчаяния и изоляции, которые испытывает Клара, создавая атмосферу, в которой зритель может почувствовать её страдания и внутреннюю борьбу.