Кого осчастливит Наталия Орейро? Звезда Дикого ангела возвращается в Россию

Актриса и певица Наталия Орейро посетит Россию в ноябре. Для чего аргентинская звезда приедет в РФ?

Аргентинская знаменитость уругвайского происхождения Наталия Орейро и гражданка России посетит нашу страну в ноябре 2025 года.

Звезда сериала "Дикий ангел" прибудет в РФ, чтобы презентовать новый фильм, созданный на киностудии имени М. Горького "Письмо Деду Морозу".

Об этом заявила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"Все очень ждем звезду латиноамериканского мирового кино Наталию Орейро, которая исполняет одну из главных ролей в картине "Письмо Деду Морозу", — объяснила Слащева.

Картина появится в широком прокате 27 ноября.

Фильм повествует о том, как сокровенные детские мечты могут неожиданно реализовываться у взрослого человека. Параллельно с этим становятся реальностью детские страхи и фантазии.

Чудеса начинаются, когда сын главного героя кладет старое письмо отца Деду Морозу в почтовый ящик.

В кино с Натальей Орейро снимаются также Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Дима Билан, Анатолий Цой и другие.

Наталья Орейро исполнит роль самой себя, так как по сценарию фильма именно на этой актрисе герой картины мечтал жениться в детские годы.