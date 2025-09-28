Советский ответ Голливуду: эта знаменитая комедия превзошла по прибыли даже Аватар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

В 2009 году мир кинематографа был поражён грандиозным успехом "Аватара" Джеймса Кэмерона. Фильм, снятый за внушительные 237 миллионов долларов, собрал в прокате почти 3 миллиарда. Казалось бы, разница между затратами и прибылью колоссальна — более чем двенадцатикратная, однако, как пишет "Киноафиша", если взглянуть на достижения советского кино, становится очевидно, что голливудские блокбастеры далеко не всегда могут сравниться с нашими "экономными хитами" по рентабельности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В то время как западные киностудии делали ставку на передовые спецэффекты, советские режиссёры умели добиваться оглушительного успеха, опираясь на талантливых актёров, остроумные сюжеты и искромётный народный юмор.

Ярким примером является комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница", снятая в середине 60-х годов всего за 25 тысяч рублей. По сегодняшним меркам это примерно 1 миллион 200 тысяч рублей. Для сравнения, "Джентльмены удачи" обошлись (по тогдашнему курсу) в 400 тысяч, а "Ирония судьбы" — чуть меньше. Тем не менее именно фильм Гайдая стал настоящим золотым дном.

В кинотеатрах его посмотрели 76,5 миллиона зрителей, а сборы превысили 190 миллионов рублей. Это означает, что кассовые сборы оказались в 160 раз больше бюджета — показатель, который, несомненно, вызвал бы зависть у продюсеров современных голливудских блокбастеров.

В одной только Москве "Кавказскую пленницу" одновременно показывали в 53 кинотеатрах, и залы были неизменно полны. Зрители не только спешили в кино, но и активно покупали музыкальные пластинки с саундтреком — их разошлось около семи миллионов экземпляров.

Фильм мгновенно стал культовым: образ Шурика превратился в символ поколения, а фразы троицы колоритных "джигитов" ушли в народ и стали крылатыми.

По числу зрителей эта комедия до сих пор занимает одно из лидирующих мест в истории советского проката, уступая лишь таким картинам, как "Пираты XX века", "Москва слезам не верит" и "Бриллиантовая рука".

Но если говорить о чистой рентабельности, то здесь Леонид Гайдай превзошёл даже Джеймса Кэмерона. "Аватару", несмотря на его миллиардные сборы, далеко до такого соотношения бюджета и прибыли.

