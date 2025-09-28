Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корнеплоды смеются над морозом: вы зря тратите силы на выкапывание — чем холоднее, тем сочнее
Запретный порошок из кладовки творит чудеса: пятки становятся гладкими за ночь
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Правильная тактика при болезни спасает органы: эти ошибки стоит исключить
Убийца городов летит: учёные намерены взорвать астероид, угрожающий планете
Герметик не спасёт, когда масло уходит наружу: есть другое решение, о котором молчат мастера
Салон диктует правила игры: именно эти мелочи решают, уйдёт ли авто с рук быстро
Небольшая трещина и дерево обречено: как сад теряет урожай незаметно — способы лечения
Зелёный лайфхак для хозяйки: горшки у окна заменяют полкило химии против тараканов

Волшебный домик Габби в кино: почему дети будут в восторге от этого фильма, а взрослые заскучают

2:20
Кино

"Волшебный домик Габби в кино" — фильм, основанный на популярном сериале Netflix, предназначенный для юной аудитории, которая уже полюбила его персонажей. Если у вас есть дети, которым нужен развлекательный контент для просмотра, этот фильм, скорее всего, им понравится, однако, как пишет The Hollywood Reporter, он вряд ли сильно заинтересует взрослых зрителей.

Дети смотрят фильм
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети смотрят фильм

В центре сюжета — девочка по имени Габби, которую играет Лайла Локхарт Кранер. Она обладает волшебным кукольным домиком, где живут ожившие миниатюрные кошки. Габби также умеет уменьшаться, для этого ей достаточно спеть специальную песенку.

История начинается с того, что Габби отправляется в путешествие со своей бабушкой Джиджи (Глория Эстефан) в город, напоминающий Сан-Франциско, но с розовым мостом. К сожалению, кукольный домик случайно оказывается вне дома и попадает в руки эксцентричной Веры (Кристен Уиг), которая называет себя "кошачьей леди" и даже создала "лучший в мире" наполнитель для кошачьего туалета. Теперь Габби предстоит спасти своих маленьких друзей, встречая по пути новых персонажей, например, плюшевого медвежонка, который обижен на Веру за то, что она перестала с ним играть.

Сюжет довольно прост, и, возможно, вы будете ловить себя на мысли о том, что засыпаете, пока вокруг вас дети активно реагируют на происходящее — поют и хлопают в ладоши. Как и сериал, фильм интерактивный, поэтому можете смело рассчитывать на то, что ваши дети будут в полном восторге.

Фильм можно охарактеризовать как "сладкое угощение" — он предлагает несколько простых жизненных уроков, но в основном это лёгкое развлечение с множеством зажигательных песен и порой не самых удачных каламбуров на тему кошек. Габби часто обращается к зрителям, давая советы вроде "Никогда не поздно играть" и предлагая держаться за руки с соседями. Для взрослого человека, сидящего в одиночестве, это могло бы вызвать некоторые неловкие моменты.

В целом это безобидное развлечение. Кранер очаровательна в своей роли, Эстефан придаёт фильму теплоту, а Кристен Уиг, как всегда, демонстрирует свой комедийный талант.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Домашние животные
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Последние материалы
Правильная тактика при болезни спасает органы: эти ошибки стоит исключить
Убийца городов летит: учёные намерены взорвать астероид, угрожающий планете
Герметик не спасёт, когда масло уходит наружу: есть другое решение, о котором молчат мастера
Салон диктует правила игры: именно эти мелочи решают, уйдёт ли авто с рук быстро
Небольшая трещина и дерево обречено: как сад теряет урожай незаметно — способы лечения
Зелёный лайфхак для хозяйки: горшки у окна заменяют полкило химии против тараканов
В траве рождается дуэль: змеи сталкиваются с невидимым врагом и теряют власть яда
Советский ответ Голливуду: эта знаменитая комедия превзошла по прибыли даже Аватар
Семь простых способов сделать погуще любое веганское блюдо дома
Табу больше нет: 7 сочетаний, которые превращают леггинсы из стыда в стильный вызов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.