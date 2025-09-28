Волшебный домик Габби в кино: почему дети будут в восторге от этого фильма, а взрослые заскучают

"Волшебный домик Габби в кино" — фильм, основанный на популярном сериале Netflix, предназначенный для юной аудитории, которая уже полюбила его персонажей. Если у вас есть дети, которым нужен развлекательный контент для просмотра, этот фильм, скорее всего, им понравится, однако, как пишет The Hollywood Reporter, он вряд ли сильно заинтересует взрослых зрителей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети смотрят фильм

В центре сюжета — девочка по имени Габби, которую играет Лайла Локхарт Кранер. Она обладает волшебным кукольным домиком, где живут ожившие миниатюрные кошки. Габби также умеет уменьшаться, для этого ей достаточно спеть специальную песенку.

История начинается с того, что Габби отправляется в путешествие со своей бабушкой Джиджи (Глория Эстефан) в город, напоминающий Сан-Франциско, но с розовым мостом. К сожалению, кукольный домик случайно оказывается вне дома и попадает в руки эксцентричной Веры (Кристен Уиг), которая называет себя "кошачьей леди" и даже создала "лучший в мире" наполнитель для кошачьего туалета. Теперь Габби предстоит спасти своих маленьких друзей, встречая по пути новых персонажей, например, плюшевого медвежонка, который обижен на Веру за то, что она перестала с ним играть.

Сюжет довольно прост, и, возможно, вы будете ловить себя на мысли о том, что засыпаете, пока вокруг вас дети активно реагируют на происходящее — поют и хлопают в ладоши. Как и сериал, фильм интерактивный, поэтому можете смело рассчитывать на то, что ваши дети будут в полном восторге.

Фильм можно охарактеризовать как "сладкое угощение" — он предлагает несколько простых жизненных уроков, но в основном это лёгкое развлечение с множеством зажигательных песен и порой не самых удачных каламбуров на тему кошек. Габби часто обращается к зрителям, давая советы вроде "Никогда не поздно играть" и предлагая держаться за руки с соседями. Для взрослого человека, сидящего в одиночестве, это могло бы вызвать некоторые неловкие моменты.

В целом это безобидное развлечение. Кранер очаровательна в своей роли, Эстефан придаёт фильму теплоту, а Кристен Уиг, как всегда, демонстрирует свой комедийный талант.