Джон Бойега раскрыл секрет идеальных Звёздных войн: что он сделал бы иначе

1:24
Кино

Звезда сиквельной трилогии "Звёздные войны" Джон Бойега выступил на фестивале Florida Supercom в Майами. Актёр подробно рассказал, какой подход выбрал бы для сюжета филмов, будь он их продюсером.

штурмовики
Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository
штурмовики

По мнению Бойеги, ключевой ошибкой стало устранение классических героев саги. Он предложил альтернативный путь развития событий. Основой сценария должно было стать продолжение истории Люка Скайуокера и Хана Соло. Их наследие следовало плавно передать новому поколению персонажей.

"Первое, что бы мы сделали, — это продолжили их историю, продолжили их наследие. Мы собираемся создать хороший момент передачи эстафетной палочки", — заявил Бойега.

Он также подчеркнул, что новые герои не должны быть сверхсильными с самого начала. Им, как и их предшественникам, необходимо было пройти через трудности и становление.

Что касается будущего франшизы, актёр видит потенциал в эпохе Старой Республики. Это позволило бы расширить вселенную, не переписывая канон.

Напомним, последний эпизод "Скайуокер. Восход" 2019 года получил сдержанные оценки кинокритиков. В настоящее время Disney разрабатывает новую трилогию и отдельный фильм с Райаном Гослингом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
