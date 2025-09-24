Я была взволнована, и он сам был очень напряжён: как одна сложная сцена стала любимой для Клаудии Кардинале

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинозвезда Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет. За шесть десятилетий карьеры она работала с величайшими режиссёрами, включая Висконти и Феллини. Бессмертной её сделала роль Джилл в вестерне Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе".

Фото: CineFest Official by Miklós Déri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клаудия Кардинале

Сама актриса особенно выделяла одну сцену — прибытие её героини на поезде под музыку Эннио Морриконе. Леоне придавал саундтреку ключевое значение для создания атмосферы.

Однако первый день съёмок выдался напряжённым. Кардинале предстояло снимать сцену с Генри Фондой в присутствии сотен журналистов и супруги актёра.

"Мне сказали, что это его первая сцена такого рода. Я была немного взволнована, и он сам был очень напряжён", — вспоминала актриса.

По её словам, работать в такой обстановке было непросто.

Со временем отношение к фильму Леоне изменилось. Кардинале отмечала, что если сначала его считали невысоким искусством, то теперь признают гениальным. Её роль в этой картине навсегда останется частью кинематографического наследия.