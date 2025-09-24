Кристофер Нолан возглавил Гильдию режиссёров Америки: почему это выгодно для кинотеатров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:41
Кино

Кристофер Нолан возглавил Гильдию режиссёров Америки (DGA) в ключевой для индустрии момент. Его избрание происходит перед истечением контракта гильдии с киностудиями в следующем году. Это ставит режиссёра во главе предстоящих сложных переговоров.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Нолан, известный сторонник большого кино, уже занимал посты в совете гильдии. Теперь он получил возможность влиять на правила отрасли на высшем уровне. Официальное сообщение DGA особо отметило его заслуги в защите театрального опыта.

Одной из ключевых тем будущих переговоров могут стать гарантии исключительного кинопроката. Сейчас гильдия не регулирует обязательные "окна" между релизом в кино и на стримингах. Нолан, известный жёсткой позицией по этому вопросу, может добиться изменений. Ради проката "Довода" он пошёл на конфликт с Warner Bros., а для "Оппенгеймера" выбрал Universal, гарантировавшую фильму длительное присутствие на больших экранах.

Режиссёр уже выступал с резкой критикой, когда студии в одностороннем порядке меняли стратегию релиза.

"Крупнейшие режиссёры ложились спать, думая, что работают на великую студию, а просыпались в услугах худшего стриминга", — заявил Нолан в 2021 году.

Его новый статус даёт ему официальные рычаги, чтобы предотвратить подобные ситуации для коллег.

Эксперты полагают, что усиление переговорной позиции режиссёров в вопросах проката станет главным вызовом для Нолана. Успех в этой области может определить будущее индустрии на годы вперед.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
