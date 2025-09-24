Откровение Скарлетт Йоханссон: этот актёр подтолкнул её к режиссёрскому креслу

Скарлетт Йоханссон назвала Роберта Редфорда ключевой фигурой в своём становлении как режиссёра. Актриса призналась, что решение заняться постановкой фильмов созрело после совместной работы с ним в картине "Заклинатель лошадей".
Йоханссон отметила особый стиль руководства Редфорда на съёмочной площадке.
"Я помню, как видела его на съёмочной площадке. Он душевно беседовал со мной и остальными, а затем координировал масштабную сцену", — поделилась актриса.
Именно тогда она осознала желание заниматься режиссурой.
Режиссёрский дебют Йоханссон под названием "Великая Элеонор" уже получил положительные оценки критиков. Премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где лента была тепло встречена профессиональным сообществом.
