Тайны 90-х глазами Юрия Быкова: от нищеты до насилия – личный опыт режиссёра

Кино

Режиссёр Юрий Быков дал оценку 1990-м годам и охарактеризовал эпоху как период резких социальных изменений и смены ценностей.

Создатель сериала "Лихие" отметил, что распад СССР создал "невероятную дыру" в общественном устройстве.

В подкасте "Джентльмены предпочитают" он привёл личные воспоминания о бытовых трудностях того времени, включая скудное питание.

Режиссёр подчеркнул, что в новых условиях восторжествовал принцип: "Слабый человек оказался никому не нужен". В подтверждение этой мысли Быков привёл пример жестокого обращения с пожилым сторожем, не сумевшим расплатиться с бандитами.

Личный опыт режиссёра также включает работу на дискотеке, где он столкнулся с прямым насилием. Эти эпизоды, по его словам, иллюстрируют суть времени, которое изнутри не казалось весёлым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
