Кардинале о Шираке, Делоне и Мастроянни: кого на самом деле любила итальянская кинозвезда

Легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале в своём последнем большом интервью опровергла многолетние слухи о романе с экс-президентом Франции Жаком Шираком.
Актриса призналась, что поддерживала его на выборах, что и породило сплетни.
"Не смейтесь. Но нет, это не так!" — заявила Кардинале, комментируя слухи об их связи.
Она сообщила, что политик даже отправил ей письмо, где в шутку признался, что польщён таким вниманием прессы. Актриса сохранила это послание.
Кардинале также рассказала об отношениях с коллегами по съёмочной площадке. Она подтвердила, что отвергла ухаживания Марчелло Мастроянни, а также не завязала роман с Аленом Делоном, несмотря на крепкую дружбу с ним.
"Я сказала "нет" Брандо, Делону и Марчелло…", — отметила актриса.
В беседе с журналистом звезда вспомнила работу с Феллини, Висконти и Серджо Леоне. Особой благодарностью она проникнута к Федерико Феллини, который первым разрешил ей говорить в фильме собственным голосом, что стало для неё актом освобождения.
Актриса поделилась и личной трагедией — решением скрыть рождение сына, о чём позже пожалела.
Интервью завершилось философскими размышлениями Кардинале о будущем и напутствием молодым женщинам: "Защищайте своё достоинство. Всегда, во все времена, при любых обстоятельствах".
