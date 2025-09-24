Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хаос на воде: что творят самцы кряквы во время брачного безумия
Советские машины выигрывают конкуренцию у британцев: как дешёвые самосвалы обошли местные марки
Хватит считать каждую крошку: метод, который превращает похудение в привычку и дарит свободу
Запах не всегда выдаёт: скрытые сигналы, что мясо давно потеряло свежесть
Два простых правила превращают обычный лук севок в гарантированный урожай
Тайны 90-х глазами Юрия Быкова: от нищеты до насилия – личный опыт режиссёра
Яркий овощ продлевает жизнь: неожиданный союзник против атеросклероза
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела

Кардинале о Шираке, Делоне и Мастроянни: кого на самом деле любила итальянская кинозвезда

1:31
Кино

Легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале в своём последнем большом интервью опровергла многолетние слухи о романе с экс-президентом Франции Жаком Шираком.

Клаудия Кардинале
Фото: CineFest Official by Miklós Déri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клаудия Кардинале

Актриса призналась, что поддерживала его на выборах, что и породило сплетни.

"Не смейтесь. Но нет, это не так!" — заявила Кардинале, комментируя слухи об их связи.

Она сообщила, что политик даже отправил ей письмо, где в шутку признался, что польщён таким вниманием прессы. Актриса сохранила это послание.

Кардинале также рассказала об отношениях с коллегами по съёмочной площадке. Она подтвердила, что отвергла ухаживания Марчелло Мастроянни, а также не завязала роман с Аленом Делоном, несмотря на крепкую дружбу с ним.

"Я сказала "нет" Брандо, Делону и Марчелло…", — отметила актриса.

В беседе с журналистом звезда вспомнила работу с Феллини, Висконти и Серджо Леоне. Особой благодарностью она проникнута к Федерико Феллини, который первым разрешил ей говорить в фильме собственным голосом, что стало для неё актом освобождения.

Актриса поделилась и личной трагедией — решением скрыть рождение сына, о чём позже пожалела.

Интервью завершилось философскими размышлениями Кардинале о будущем и напутствием молодым женщинам: "Защищайте своё достоинство. Всегда, во все времена, при любых обстоятельствах".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Красота и стиль
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
Айгуль Халимова: тренер должен уметь говорить на разных языках фитнеса
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Секреты работы с AWS: что стоит за успешными проектами Романа Дубинина
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.