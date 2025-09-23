Неидеальная волшебница: как изменили Гермиону Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере

Экранизации книг о Гарри Поттере изменили характер Гермионы Грейнджер по сравнению с литературным оригиналом. Кинематографическая версия персонажа демонстрирует шесть ключевых отличий от замысла Джоан Роулинг.
Создатели фильмов часто наделяли Гермиону репликами других персонажей. Например, объяснение термина "грязнокровка" в "Тайной комнате" принадлежало Рону, а знаменитую фразу о страхе перед именем в книгах произнёс Дамблдор.
Кинематографисты усилили совместимость Гермионы с Гарри, минимизировав конфликты между ними. Особенно заметно это проявилось в сцене танца в "Дарах Смерти", где возникла идея их особой связи. Это ослабило убедительность отношений с Роном.
"В книгах Гермиона проявляла уязвимость и жестокость, что делало её характер объёмным", — отмечают критики.
Однако фильмы показали её практически идеальной героиней, лишив недостатков и сложности. Исчезли такие черты, как мстительность к Рите Скитер и нетерпимость к инакомыслию.
Превращение Гермионы в безупречного персонажа снизило глубину её экранного образа. Книжная героиня развивалась, преодолевая недостатки, тогда как киновариант оставался статичным на протяжении всей саги.
