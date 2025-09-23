Был настойчив: Мэттью Макконахи объяснил причину, по которой отказался от ролей в романтических комедиях

Американский актёр Мэттью Макконахи в интервью The Guardian рассказал о переломном моменте в своей карьере. Звезда сознательно оставил успешное амплуа в романтических комедиях для перехода к драматическим ролям.
Актёр признался, что достиг мастерства в ролях, которые ему не нравились. Со временем это стало причиной для кардинальных изменений.
"Я был хорош в том, что мне не нравилось. Я ушёл из романтических комедий", — пояснил Макконахи.
Это решение вызвало непонимание у близких, включая старших братьев. Однако актёр проявил настойчивость.
"А через 20 месяцев дамба прорвалась: поступили предложения, которые я так ждал", — добавил он.
Переломным моментом стала роль в триллере "Киллер Джо" 2011 года. Затем последовали знаковые работы в "Волке с Уолл-стрит" и "Далласском клубе покупателей". Последняя роль принесла Макконахи премию "Оскар", подтвердив правильность его выбора.
