Был настойчив: Мэттью Макконахи объяснил причину, по которой отказался от ролей в романтических комедиях

Кино

Американский актёр Мэттью Макконахи в интервью The Guardian рассказал о переломном моменте в своей карьере. Звезда сознательно оставил успешное амплуа в романтических комедиях для перехода к драматическим ролям.

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мэттью Макконахи

Актёр признался, что достиг мастерства в ролях, которые ему не нравились. Со временем это стало причиной для кардинальных изменений.

"Я был хорош в том, что мне не нравилось. Я ушёл из романтических комедий", — пояснил Макконахи.

Это решение вызвало непонимание у близких, включая старших братьев. Однако актёр проявил настойчивость.

"А через 20 месяцев дамба прорвалась: поступили предложения, которые я так ждал", — добавил он.

Переломным моментом стала роль в триллере "Киллер Джо" 2011 года. Затем последовали знаковые работы в "Волке с Уолл-стрит" и "Далласском клубе покупателей". Последняя роль принесла Макконахи премию "Оскар", подтвердив правильность его выбора.