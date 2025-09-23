От 13 часов до 35 дней: самые длинные фильмы в истории кино

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:41
Кино

Кинематограф знает множество примеров экстремальной продолжительности фильмов. Рейтинг самых длинных картин в истории возглавляет шведский проект "Логистика" 2012 года, длящийся 857 часов.

Киноплёнка
Фото: unsplash by Denise Jans is licensed under Free to use under the Unsplash License
Киноплёнка

Экспериментальное кино доминирует в списке рекордсменов. Работа Кристиана Марклея "Часы" (2010) представляет собой 24-часовой монтаж из тысяч кинокадров, синхронизированных с реальным временем.

"Это путешествие через прошлое, которое обостряет наше восприятие текущего момента", — поясняет концепцию Музей современного искусства.

Китайский режиссёр Ван Бин представлен двумя документальными проектами. Его "Сырая нефть" (2008) в течение 14 часов фиксирует будни рабочих нефтяных месторождений в пустыне Гоби.

Исторические исключения включают немой сериал "Сожжение храма красного лотоса" (1928-1931). Картина выпускалась частями на протяжении трёх лет, а её полная версия достигала 27 часов.

Современные технологии позволяют создавать экстремально длинные проекты относительно быстро. Документальный фильм "Пекин 2003" был снят за 16 дней непрерывной съёмки, но его хронометраж составил 150 часов.

Большинство этих картин создавались как арт-проекты и демонстрируются фрагментарно на кинофестивалях. Полные просмотры являются исключительными событиями, требующими специальной организации.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
