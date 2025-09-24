Когда рок встречается с кино: эти семь российских музыкантов доказали свой актёрский талант

Российский рок и мир кино всегда были тесно связаны. От легендарного Виктора Цоя и его группы "Кино" до самобытного Гарика Сукачёва — многие музыканты доказали, что их талант не ограничивается сценой.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гарик Сукачёв

Некоторые рок-звёзды смело пробовали себя в кинематографе, будь то небольшие камео или полноценные дебюты, раскрывающие их с новой стороны. Кино Mail вспоминает тех, чьи лица и голоса навсегда остались запечатлены на киноплёнке.

Виктор Цой

Безусловно, самой знаковой ролью основателя "Кино" стал Моро в фильме "Игла". Цой блестяще сыграл героя, противостоящего наркомафии, а его песни "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови" стали неотъемлемой частью картины. Зрители журнала "Советский экран" признали его лучшим актёром 1989 года. Это была не первая его работа с режиссёром Рашидом Нугмановым — Цой дебютировал в его короткометражке "Йа-Хха". Кроме того, он появлялся в образе лидера "Кино" в "Ассе" Сергея Соловьёва, а также в ряде документальных лент.

Борис Гребенщиков*

В молодости фронтмен "Аквариума" обладал внешностью, достойной Голливуда, и некоторые сравнивали его с молодым Брэдом Питтом. Хотя песни Гребенщикова* (признан иноагентом в РФ) звучали во многих советских фильмах, а сам он часто появлялся на экране в роли себя самого, у него есть и настоящие актёрские работы. Дебют состоялся в 1981 году в короткометражке "Иванов". В фэнтези "Два капитана 2" он сыграл борца с космическим хаосом, а также участвовал в фильмах о рок-движении, например, "Рок" Алексея Учителя.

Олег Гаркуша

Харизматичный лидер "АукцЫона" может похвастаться внушительным списком кинопроектов. Его часто называют "королём эпизода" за способность запоминаться даже в коротких появлениях. Первую главную роль Гаркуша получил в последнем фильме Алексея Балабанова "Я тоже хочу". В последние годы он активно снимается, появляясь в сериале "Король и Шут", комедии "Особенности национальной больницы" и триллере "Киноплёнка № 8". В драме "Длительные свидания" он перевоплотился в священника.

Александр Ф. Скляр

Лидер группы "Ва-Банкъ" начал свою кинокарьеру в нулевых. Поначалу это были в основном эпизодические роли, где его часто видели либо в образе бандита, либо представителя закона. Он снимался в таких проектах, как "МУР есть МУР!", "Последняя репродукция" и "Воротилы". Попытку выйти за рамки амплуа он предпринял в фильме "Закрытые пространства", сыграв психотерапевта. Особый успех у зрителей имел сериал "Музыка времени", где Скляр предстал в роли обаятельного соседа главной героини.

"Би-2"

Солисты группы "Би-2" успели сняться в нескольких проектах "Квартета И". Чаще всего они играли самих себя, как в "О чём говорят мужчины", но в комедии "День выборов" предстали в образе участников сельской группы "Дым над водой". Режиссёры также предлагали им более сложные роли. Лёва* (признан иноагентом в РФ) сыграл одну из главных ролей в мелодраме "Московская история", а Шура появился в драмеди "Мамы 3" в образе бывшего мужа героини Анастасии Заворотнюк.

Роман Билык (Рома Зверь)

Солист группы "Звери" особенно запомнился зрителям по роли в музыкальной картине Кирилла Серебренникова "Лето". Фильм, посвящённый Виктору Цою, Майку Науменко (которого и сыграл Рома Зверь) и ленинградской андеграундной рок-культуре начала 80-х, стал для него первой значимой работой в кино.

Гарик Сукачёв

Гарик Сукачёв не только сам является режиссёром нескольких своих клипов, но и активно снимается в кино. Его роли, как правило, отличаются брутальностью, харизмой и неповторимым обаянием. Он появлялся в таких фильмах, как "Кризис среднего возраста", "Бригада", "Дом Солнца", где его персонажи часто оказывались в центре драматических событий, добавляя им глубины и реализма. Сукачёв умеет передать сложный внутренний мир своих героев, будь то криминальный авторитет или простой человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации.