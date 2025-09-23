Самый дорогой сезон: какой сериал заставил Netflix потратить 27 миллионов долларов за эпизод

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Стриминговый сервис Netflix выделил 221 миллион долларов на производство четвёртого сезона сериала "Ведьмак". Согласно данным Forbes, бюджет составил 27,6 миллионов долларов на каждый из восьми эпизодов.

Netflix
Фото: unsplash by Thibault Penin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Netflix

Финансирование значительно превысило затраты на предыдущие сезоны. Первый сезон потребовал 92 миллиона долларов, тогда как на второй и третий сезоны было потрачено около 175 миллионов.

Смена актёра на главной роли стала дополнительным вызовом для создателей. Лиам Хемсворт заменил Генри Кавилла в образе Геральта из Ривии, что вызвало смешанную реакцию фанатов после выхода трейлера.

Общие инвестиции Netflix во франшизу приблизились к миллиарду долларов с учётом спин-оффов. Пятый сезон проекта уже снят и станет заключительным.

Премьера четвёртого сезона запланирована на 30 октября. Создатели находятся под давлением необходимости окупить рекордные затраты на производство.

Уточнения

«Ведьмак» (англ   lang="en">The Witcher) — американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноимённой серии романов Анджея Сапковского.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
