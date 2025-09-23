Невероятная история: как Кристофер Нолан уговорил Дэвида Боуи сыграть Николу Теслу

Режиссёр Кристофер Нолан раскрыл детали переговоров с Дэвидом Боуи о съёмках в фильме "Престиж". Об этом сообщает французское издание AlloCiné со ссылкой на интервью кинематографиста.
Нолан признался, что изначально Боуи отказался от роли изобретателя Николы Теслы.
"Это была первая ситуация, когда актёр сказал мне "нет", но я продолжил настаивать", — рассказал режиссёр.
По его словам, образ Теслы ассоциировался с персонажем Боуи из фильма "Человек, который упал на Землю".
Режиссёр лично обратился к музыканту с повторным предложением.
"Я сказал ему, что если он откажется, я не знаю, что буду делать. Можно сказать, я умолял его", — пояснил Нолан.
Боуи в итоге согласился на роль после настойчивых уговоров режиссёра. Картина "Престиж" с Хью Джекманом и Кристианом Бейлом в главных ролях вышла в 2006 году.
Роль Николы Теслы стала одной из последних киноработ легендарного музыканта. Фильм получил высокие оценки зрителей и критиков, хотя и не стал самым известным проектом Нолана.
Уточнения
«Прести́ж» (англ The Prestige) — научно-фантастический психологический триллер 2006 года, пятый полнометражный фильм, снятый Кристофером Ноланом, который написал фильм в соавторстве с Джонатаном Ноланом и основанный на романе Кристофера Приста 1995 года.
