Невероятная история: как Кристофер Нолан уговорил Дэвида Боуи сыграть Николу Теслу

Режиссёр Кристофер Нолан раскрыл детали переговоров с Дэвидом Боуи о съёмках в фильме "Престиж". Об этом сообщает французское издание AlloCiné со ссылкой на интервью кинематографиста.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Нолан признался, что изначально Боуи отказался от роли изобретателя Николы Теслы.

"Это была первая ситуация, когда актёр сказал мне "нет", но я продолжил настаивать", — рассказал режиссёр.

По его словам, образ Теслы ассоциировался с персонажем Боуи из фильма "Человек, который упал на Землю".

Режиссёр лично обратился к музыканту с повторным предложением.

"Я сказал ему, что если он откажется, я не знаю, что буду делать. Можно сказать, я умолял его", — пояснил Нолан.

Боуи в итоге согласился на роль после настойчивых уговоров режиссёра. Картина "Престиж" с Хью Джекманом и Кристианом Бейлом в главных ролях вышла в 2006 году.

Роль Николы Теслы стала одной из последних киноработ легендарного музыканта. Фильм получил высокие оценки зрителей и критиков, хотя и не стал самым известным проектом Нолана.

Уточнения

«Прести́ж» (англ The Prestige) — научно-фантастический психологический триллер 2006 года, пятый полнометражный фильм, снятый Кристофером Ноланом, который написал фильм в соавторстве с Джонатаном Ноланом и основанный на романе Кристофера Приста 1995 года.

