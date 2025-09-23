Байопик Баста. Начало игры: что известно о фильме о знаменитом рэпере

Кинокомпания "Темп" запустила производство биографического фильма о рэпере Басте. Режиссёром проекта под названием "Баста. Начало игры" выступит Стас Иванов, известный по работе над сериалом "ЮЗЗЗ".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Баста

Съёмки картины начнутся в ближайшее время, а премьера запланирована на 2026 год. Иванов также станет автором сценария, основанного на реальных событиях из жизни музыканта. На главную роль пока не утвердили актёра.

Баста (Василий Вакуленко) является одним из наиболее влиятельных представителей российского хип-хопа. Его карьера началась в конце 1990-х годов в составе ростовской группы "Каста", после чего он начал сольную деятельность.

Продюсеры подчёркивают, что фильм покажет ключевые моменты творческого пути артиста.

"Мы хотим отразить не только музыкальные достижения, но и личностное становление героя", — отмечают создатели ленты.

Помимо музыкальной карьеры, Баста основал лейбл Gazgolder и развернул многопрофильный культурный проект. Это первый масштабный кинопроект, посвящённый биографии российского рэп-исполнителя.