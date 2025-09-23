Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19-й пакет — очередной приговор экономике: ЕС готовит меры против РФ
Новый седан уже возвращается в сервис: парадокс продаж Geely в России
Любовь между Москвой и Барселоной: ведущая Матч ТВ раскрыла секрет семейного счастья на расстоянии
Акне не сдаётся несмотря на уход и лечение: что чаще всего вызывает воспаление
Как пройти пограничный контроль в Дубае за 14 секунд и без нервов
Запасы без потерь: где спрятать чеснок, чтобы он пролежал дольше всех овощей
Подземный гигант за 10,5 млрд евро: как строят новый железнодорожный тоннель в сложных условиях
Укороченный день провоцирует депрессию: когда осень становится опасной
Башни, которые живут на грани падения: Пиза — не единственная в мире

Мультфильмы под ударом: как решения Трампа парализовали медиарынок Украины

1:15
Кино

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование программ USAID, что привело к остановке производства украинского мультсериала "Пёс Патрон". Об этом сообщила сценарист проекта Саша Рубан в социальных сетях.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

По её словам, пять серий второго сезона остались недоделанными после отмены грантовых программ. Решение было принято в рамках политики Трампа по реформированию системы иностранного финансирования.

Как сообщает "Царьград", мультсериал, посвящённый правилам минной безопасности для детей, выпускался с 2022 года. Главный герой проекта имеет реального прототипа — пса-сапёра Патрона, принадлежащего сотруднику ГСЧС Украины.

Российские журналисты обратили внимание на зависимость украинских медиапроектов от иностранного финансирования. Решение американской администрации затронуло множество СМИ и НКО на Украине.

Администрация Трампа объяснила закрытие USAID необходимостью прекратить финансирование идеологически ангажированных проектов. Полная проверка расходов агентства запланирована на ближайшие месяцы.

Уточнения

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (англ. United States Agency for International Development, USAID, аббревиатура также может быть понята как словосочетание «US aid», в переводе «помощь США») — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Последние материалы
168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта
Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей
Шоколад худеет, бутылки садятся на диету: шринкфляция накрыла Россию
Секретные игры в Кишиневе: Россия предупреждает мир о конце Молдавии
Германия предала США: 92% военных денег уйдут европейцам
Мультфильмы под ударом: как решения Трампа парализовали медиарынок Украины
Белтекс называют овцепсом: как селекция превратила барашка в монстра из мемов
Слабый спрос на электрокары ломает планы Porsche: как компания адаптируется к рынку
Дроны над Европой: сингапурская пара взорвала спокойствие Норвегии
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.