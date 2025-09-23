Мультфильмы под ударом: как решения Трампа парализовали медиарынок Украины

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование программ USAID, что привело к остановке производства украинского мультсериала "Пёс Патрон". Об этом сообщила сценарист проекта Саша Рубан в социальных сетях.

По её словам, пять серий второго сезона остались недоделанными после отмены грантовых программ. Решение было принято в рамках политики Трампа по реформированию системы иностранного финансирования.

Как сообщает "Царьград", мультсериал, посвящённый правилам минной безопасности для детей, выпускался с 2022 года. Главный герой проекта имеет реального прототипа — пса-сапёра Патрона, принадлежащего сотруднику ГСЧС Украины.

Российские журналисты обратили внимание на зависимость украинских медиапроектов от иностранного финансирования. Решение американской администрации затронуло множество СМИ и НКО на Украине.

Администрация Трампа объяснила закрытие USAID необходимостью прекратить финансирование идеологически ангажированных проектов. Полная проверка расходов агентства запланирована на ближайшие месяцы.

