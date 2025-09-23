Дэниэл Дэй-Льюис намекнул на грандиозное возвращение: фанаты в ожидании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:52
Кино

Трехкратный лауреат премии "Оскар" Дэниэл Дэй-Льюис заявил о возможном возвращении к актёрской карьере. Об этом он сообщил в интервью Empire после семилетнего перерыва в работе.

Дэниел Дей-Льюис
Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэниел Дей-Льюис

Актёр объяснил, что решение о новых проектах зависит от наличия интересных предложений.

"Аппетит, кажется, всегда возникает в связи с чем-то, что меня увлекает, и я верю, что это может очень легко произойти", — отметил Дэй-Льюис.

При этом актёр опроверг слухи о полном завершении карьеры. Его возвращение на экраны состоится уже в октябре с выходом семейной драмы "Анемон".

Режиссёром проекта выступил сын актёра Ронан Дэй-Льюис. Это станет первой работой знаменитого артиста после картины "Призрачная нить", вышедшей в 2017 году.

Уточнения

Сэр Дэ́ниел Майкл Блейк Дэй-Лью́ис (англ. Daniel Michael Blake Day-Lewis; род. 29 апреля 1957, Кенсингтон, Лондон, Великобритания) — британский актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
