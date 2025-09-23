Рисковал жизнью: Колин Фаррелл признался, какая сцена довела его до предела

Актёр Колин Фаррелл в интервью Collider рассказал о самой опасной сцене в своей фильмографии. Речь идёт о масштабных съёмках батальных эпизодов для исторической драмы "Александр".
По словам артиста, работа над сценой битвы при Гавгамелах продолжалась четыре недели в пустыне Марокко.
"Самая сложная сцена, в которой я когда-либо участвовал, — это сцена битвы для фильма "Александр". Мы четыре недели снимали битву при Гавгамелах, и каждый день был как последний", — поделился Фаррелл.
Актёр отметил, что одновременное движение массовки и животных создавало постоянный риск. Организация сложных съёмочных процессов требовала особых мер безопасности.
Фильм "Александр" режиссёра Оливера Стоуна вышел в 2004 году и получил неоднозначные оценки критиков. Несмотря на прохладный приём картины, игра Фаррелла в роли Александра Македонского была отмечена положительными отзывами.
Уточнения
«Александр» (англ Alexander) — исторический фильм режиссёра Оливера Стоуна о жизни и смерти полководца Александра Македонского 2004 года.
Ко́лин Джеймс Фа́ррелл (англ. Colin James Farrell, род. 31 мая 1976, Каслнок, Дублин, Ирландия) — ирландский актёр кино и телевидения.
