Почему Эмма Уотсон исчезла из кино на 7 лет: откровенное признание звезды Гарри Поттера

1:10
Кино

Британская актриса Эмма Уотсон в интервью Hollywood Authentic рассказала о семилетнем перерыве в актёрской карьере. Звезда франшизы "Гарри Поттер" объяснила своё отсутствие на экранах усталостью от коммерческой стороны кинобизнеса.

Эмма Уотсон
Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Эмма Уотсон

Уотсон отметила, что в индустрии важнее самой работы оказывается её продвижение.

"Я буду честна и прямолинейна и скажу: я не скучаю по продажам. Это оказалось для меня довольно изматывающим занятием", — призналась актриса.

При этом Уотсон подчеркнула, что скучает по творческой составляющей профессии. Она сравнила актёрскую игру перед камерой с глубокой медитацией.

"В минуту, когда камера начинает работать, ты совершенно забываешь обо всём другом в мире", — пояснила артистка.

Актриса последний раз появлялась в кино в 2019 году в фильме "Маленькие женщины". С тех пор она сосредоточилась на личной жизни, объясняя это желанием найти баланс.

Ранее Уотсон уже выражала недовольство ограничениями актёрской профессии, называя её "клеткой".

Уточнения

Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
