Революция в кино: фильмы, изменившие правила игры за последние 10 лет

Киноэксперт Рори Меллон в Tom's Guide представил персональный рейтинг величайших фильмов последнего десятилетия (2015-2025 гг.).
Отбор из сотен картин оказался чрезвычайно сложной задачей, где каждое место потребовало тщательного анализа.
"Это сугубо личный выбор, который может измениться завтра", — признаётся автор.
На десятом месте расположилась камерная драма "Я, Эрл и умирающая девушка" (2015) — неожиданный выбор для многих, но личный фаворит критика.
Вершину рейтинга возглавил южнокорейский триллер "Паразиты" (2019) режиссёра Пон Джун-хо, названный "близким к совершенству кинопроизведением".
Особое внимание уделено фильмам, переопределившим жанры: анимационный "Человек-паук: Через вселенные" (2018) революционизировал визуальный язык, а "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015) установил новые стандарты экшна.
В список вошли как масштабные проекты Кристофера Нолана ("Оппенгеймер") и Дени Вильнёва ("Прибытие"), так и независимое кино, включая пронзительную драму " Солнце моё" (2022).
Каждая картина отобрана за художественную значимость и культурное влияние, продемонстрировавшее разнообразие современного кинематографа.
