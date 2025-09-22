Революция в кино: фильмы, изменившие правила игры за последние 10 лет

Киноэксперт Рори Меллон в Tom's Guide представил персональный рейтинг величайших фильмов последнего десятилетия (2015-2025 гг.).

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди в кинотеатре

Отбор из сотен картин оказался чрезвычайно сложной задачей, где каждое место потребовало тщательного анализа.

"Это сугубо личный выбор, который может измениться завтра", — признаётся автор.

На десятом месте расположилась камерная драма "Я, Эрл и умирающая девушка" (2015) — неожиданный выбор для многих, но личный фаворит критика.

Вершину рейтинга возглавил южнокорейский триллер "Паразиты" (2019) режиссёра Пон Джун-хо, названный "близким к совершенству кинопроизведением".

Особое внимание уделено фильмам, переопределившим жанры: анимационный "Человек-паук: Через вселенные" (2018) революционизировал визуальный язык, а "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015) установил новые стандарты экшна.

В список вошли как масштабные проекты Кристофера Нолана ("Оппенгеймер") и Дени Вильнёва ("Прибытие"), так и независимое кино, включая пронзительную драму " Солнце моё" (2022).

Каждая картина отобрана за художественную значимость и культурное влияние, продемонстрировавшее разнообразие современного кинематографа.