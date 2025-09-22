Дэниел Крейг чуть не сошёл с ума: Ева Грин раскрыла подробности о съёмках Казино Рояль

Актриса Ева Грин рассказала о сложном периоде в карьере Дэниела Крейга перед премьерой фильма "Казино Рояль".

По словам исполнительницы роли Веспер Линд, партнёр тяжело переносил критику в преддверии выхода картины в 2006 году.

"Дэниел был очень задет предварительными оценками. Пресса критиковала его за светлые волосы и недостаточные навыки вождения", — отметила Грин в своём дневнике съёмок.

Актриса подчеркнула, что Крейг ощущал колоссальное давление из-за статуса персонажа как национального достояния Великобритании.

Несмотря на первоначальные сомнения поклонников, картина стала одним из самых успешных проектов франшизы. Крейг оставался в роли агента 007 на протяжении пятнадцати лет, завершив свою миссию в фильме "Не время умирать".

В 2025 году права на франшизу приобрела компания Amazon, а новым режиссёром проекта назначен Дени Вильнёв.

Дэ́ниел Ро́утон Крейг (англ. Daniel Wroughton Craig; род. 2 марта 1968, Честер, графство Чешир, Великобритания) — британский актёр и продюсер, наиболее известен по роли Джеймса Бонда.

