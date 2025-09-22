Кинотеатры в прошлом? Риз Уизерспун назвала главную причину, почему молодёжь перестала любить кино

Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун заявила о грядущих радикальных изменениях в киноиндустрии в интервью The New York Times.
По её мнению, индустрия должна адаптироваться к сокращающемуся вниманию молодой аудитории и развитию искусственного интеллекта.
Уизерспун обратила внимание на изменение привычек потребления контента у нового поколения.
"Я заметила, что мои дети не ходят в кинотеатры. Подростки сегодня смотрят максимум один фильм в год в кинотеатре с родителями", — констатировала актриса.
Она подчеркнула, что производителям контента необходимо соответствовать новым реалиям, а не ностальгировать по прошлому.
Особое внимание Уизерспун уделила влиянию искусственного интеллекта на творческие индустрии.
"Мы должны понимать, как использовать ИИ как инструмент, а не позволять ему становиться неуправляемым процессом", — заявила актриса.
Своё видение будущего контента она реализует через компанию Sunnie, создающую цифровые журналы для поколения Z.
Уточнения
Ло́ра Джин Риз Уи́зерспун (англ. Laura Jeanne Reese Witherspoon; род. 22 марта 1976[…], Новый Орлеан, Луизиана) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.
