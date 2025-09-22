Кинотеатры в прошлом? Риз Уизерспун назвала главную причину, почему молодёжь перестала любить кино

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун заявила о грядущих радикальных изменениях в киноиндустрии в интервью The New York Times.

Риз Уизерспун
Фото: commons.wikimedia.org by Mingle MediaTV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Риз Уизерспун

По её мнению, индустрия должна адаптироваться к сокращающемуся вниманию молодой аудитории и развитию искусственного интеллекта.

Уизерспун обратила внимание на изменение привычек потребления контента у нового поколения.

"Я заметила, что мои дети не ходят в кинотеатры. Подростки сегодня смотрят максимум один фильм в год в кинотеатре с родителями", — констатировала актриса.

Она подчеркнула, что производителям контента необходимо соответствовать новым реалиям, а не ностальгировать по прошлому.

Особое внимание Уизерспун уделила влиянию искусственного интеллекта на творческие индустрии.

"Мы должны понимать, как использовать ИИ как инструмент, а не позволять ему становиться неуправляемым процессом", — заявила актриса.

Своё видение будущего контента она реализует через компанию Sunnie, создающую цифровые журналы для поколения Z.

Уточнения

Ло́ра Джин Риз Уи́зерспун (англ. Laura Jeanne Reese Witherspoon; род. 22 марта 1976[…], Новый Орлеан, Луизиана) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
