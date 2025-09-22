Фанаты в шоке: Волан-де-Морт может изменить пол в новом сериале по Гарри Поттеру

Среди фанатов Гарри Поттера снова поднялось волнение. Поклонники истории о мальчике-волшебнике в панике из-за тревожных новостей.
Не успели любители Гарри Поттера свыкнуться с мыслью о том, что профессора зельеварения Северуса Снейпа сыграет чернокожий актёр, как пришла ещё более шокирующая новость.
Роль Волан-де-Морта может исполнить женщина в новом многосерийном фильме о приключениях обитателей Хогвартса.
Авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что HBO организует кастинг на роль тёмного лорда среди женщин и мужчин.
Ранее НБО показал актёрский состав сериала о Гарри Поттере. Уже известны актёры, которым доверено сыграть Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и всё рыжее семейство Уизли.
Уточнения
Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. На одиннадцатый день рождения Гарри узнаёт, что является волшебником, и ему уготовано место в школе волшебства «Хогвартс», в которой он будет практиковать магию под руководством директора Альбуса Дамблдора.
Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.