Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модная осень шагает с каблука: 6 пар, без которых ваш гардероб обречён на провал
Золотой дракон Азии: причины, по которым туристы со всего мира возвращаются сюда снова
Искусственный интеллект готовит волну обманов: впереди годы хитрых атак
Гости на пороге, а в холодильнике пусто: этот пирог спасёт репутацию любой хозяйки
Ломкие и сухие пряди исчезнут: этот уникальный источник витамина B оживит даже самые ломкие пряди
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов

Фанаты в шоке: Волан-де-Морт может изменить пол в новом сериале по Гарри Поттеру

0:52
Кино

Среди фанатов Гарри Поттера снова поднялось волнение. Поклонники истории о мальчике-волшебнике в панике из-за тревожных новостей.

Хогвартс
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

Не успели любители Гарри Поттера свыкнуться с мыслью о том, что профессора зельеварения Северуса Снейпа сыграет чернокожий актёр, как пришла ещё более шокирующая новость.

Роль Волан-де-Морта может исполнить женщина в новом многосерийном фильме о приключениях обитателей Хогвартса.

Авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что HBO организует кастинг на роль тёмного лорда среди женщин и мужчин.

Ранее НБО показал актёрский состав сериала о Гарри Поттере. Уже известны актёры, которым доверено сыграть Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и всё рыжее семейство Уизли.

Уточнения

Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. На одиннадцатый день рождения Гарри узнаёт, что является волшебником, и ему уготовано место в школе волшебства «Хогвартс», в которой он будет практиковать магию под руководством директора Альбуса Дамблдора.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Авто
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Популярное
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху

Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.

Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов
Эти истории заставят дважды подумать, прежде чем заводить питомца: любовь может обернуться горем
Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп
Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам
Соседи гадают, почему у вас цветёт там, где у них пусто: эти растения выбирают тень
Почему опытные хозяйки больше не добавляют яйца в тесто: секрет нежных и ажурных блинчиков
Скелет сдаёт позиции молча: тренировки горят впустую из-за незаметной ловушки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.