Фанаты в шоке: Волан-де-Морт может изменить пол в новом сериале по Гарри Поттеру

Среди фанатов Гарри Поттера снова поднялось волнение. Поклонники истории о мальчике-волшебнике в панике из-за тревожных новостей.

Не успели любители Гарри Поттера свыкнуться с мыслью о том, что профессора зельеварения Северуса Снейпа сыграет чернокожий актёр, как пришла ещё более шокирующая новость.

Роль Волан-де-Морта может исполнить женщина в новом многосерийном фильме о приключениях обитателей Хогвартса.

Авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что HBO организует кастинг на роль тёмного лорда среди женщин и мужчин.

Ранее НБО показал актёрский состав сериала о Гарри Поттере. Уже известны актёры, которым доверено сыграть Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и всё рыжее семейство Уизли.

