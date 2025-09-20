Как Бритни Спирс чуть не попала в Стражи Галактики: режиссёр фильма рассказал о странном совете

Глава студии DC и режиссёр Джеймс Ганн раскрыл детали работы над фильмом "Стражи галактики" в соцсетях. Он рассказал о полученном профессиональном совете, касающемся музыкального сопровождения картины.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

Ганну рекомендовали отказаться от разработанного саундтрека в пользу композиций Бритни Спирс. Аргументом послужило предположение о непопулярности первоначального музыкального решения.

"Мне сказали, что никому не понравится саундтрек и мне следует заменить его", — привёл слова режиссёр.

Этот совет не был принят к реализации, а оригинальный саундтрек стал одной из ключевых особенностей фильма.

Впоследствии Ганн развил успешную музыкальную концепцию в других проектах, включая "Супермена" и сериал "Миротворец".

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Ганн-мла́дший (англ. James Francis Gunn Jr.; род. 5 августа 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, романист и музыкант.



Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».



