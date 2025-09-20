98% свежести – это не шутка! Почему новый фильм Леонардо ДиКаприо вызвал фурор

Леонардо ДиКаприо 26 сентября представляет новый драматический триллер "Битва за битвой" в мировом прокате. Картина уже установила личный рекорд актёра по количеству позитивных рецензий на авторитетном сайте Rotten Tomatoes.
Рейтинг свежести фильма достиг 98%, что является наивысшим показателем в фильмографии ДиКаприо. Таким образом, лента обошла предыдущих лидеров — "Поймай меня, если сможешь" (96%) и "Убийцы цветочной луны" (93%).
Эксперты единодушно отмечают силу актёрской игры и режиссёрскую работу.
"Этот результат подтверждает исключительное качество проекта и мастерство создателей", — отмечают кинокритики.
Сюжет картины, снятой Полом Томасом Андерсоном, рассказывает о бывшем революционере, который пытается спасти свою дочь. Проект стал очередным успешным сотрудничеством ДиКаприо с ведущими режиссёрами современности.
Уточнения
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
