98% свежести – это не шутка! Почему новый фильм Леонардо ДиКаприо вызвал фурор

Леонардо ДиКаприо 26 сентября представляет новый драматический триллер "Битва за битвой" в мировом прокате. Картина уже установила личный рекорд актёра по количеству позитивных рецензий на авторитетном сайте Rotten Tomatoes.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо

Рейтинг свежести фильма достиг 98%, что является наивысшим показателем в фильмографии ДиКаприо. Таким образом, лента обошла предыдущих лидеров — "Поймай меня, если сможешь" (96%) и "Убийцы цветочной луны" (93%).

Эксперты единодушно отмечают силу актёрской игры и режиссёрскую работу.

"Этот результат подтверждает исключительное качество проекта и мастерство создателей", — отмечают кинокритики.

Сюжет картины, снятой Полом Томасом Андерсоном, рассказывает о бывшем революционере, который пытается спасти свою дочь. Проект стал очередным успешным сотрудничеством ДиКаприо с ведущими режиссёрами современности.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.



