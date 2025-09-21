Мрачная сказка Netflix: как Чёрный кролик превратил криминальную драму в скучную рутину

После успеха "Озарка" Джейсону Бейтману, казалось бы, самое время доверить роли в мрачных, напряжённых криминальных драмах с претензией на серьёзность. Однако, как показывает восьмисерийный мини-сериал Netflix "Чёрный кролик", грань между мрачностью и чрезмерным погружением в безысходность очень тонка.

Просмотр фильма

Как пишет RogerEbert.com, идея собрать Бейтмана и Джуда Лоу в образах братьев, оказавшихся в ловушке смертельных ультиматумов и сложных семейных отношений, звучит интригующе, но проблема в том, что для того, чтобы зритель сопереживал персонажам и их проблемам, нужно, чтобы сериал давал для этого повод, чего "Чёрный кролик" не делает.

Созданный сценаристом "Короля Ричарда" Заком Бэйлином, "Чёрный кролик" с первых минут погружает нас в водоворот событий. Успешный ресторатор Джейк Фридкин (Лоу) празднует открытие своего модного заведения "Чёрный кролик" в Нью-Йорке. На пышной вечеринке, где гости могут любоваться драгоценностями на миллион долларов, Лоу произносит фразу о том, что это место, "где ночь может уйти куда угодно". И действительно, вскоре в ресторан врываются вооружённые люди, держа Джейка под прицелом.

Далее действие переносится на месяц назад. Подготовка Джейка к открытию ресторана прерывается неожиданным появлением его проблемного брата Винса (Бейтман). Винс с его растрёпанной бородой и неопрятной причёской явно переживает не лучшие времена. Братья были неразлучны в детстве, пережив множество трудностей, и даже вместе добились успеха, основав гранж-группу, похожую на Nirvana, что принесло им деньги на открытие "Чёрного кролика", но для Винса наступили тёмные времена: он пристрастился к наркотикам и исчез на долгие годы.

Теперь он вернулся, и с ним — куча проблем, в частности, огромный карточный долг, который местный мафиози (Трой Коцур) намерен выбить из него любой ценой. Джейк, верный брат, решает помочь Винсу, несмотря на его протесты, и это втягивает их обоих в паутину обмана, опасных сделок и внезапных вспышек насилия, которые угрожают разрушить всё, что они построили.

Подобные истории, как правило, лучше всего удаются мастерам вроде братьев Коэн, которые умеют превращать рассказы о незадачливых преступниках в нечто уникальное и увлекательное. "Чёрный кролик" же, напротив, разбрасывает не самых приятных персонажей по типичному для Netflix модному сценарию. Будь то главные герои-братья или их знакомые, втянутые в эту историю (верный друг Джейка Уэс в исполнении Сопе Дирису, его невеста Эстель, влюблённая в Джейка, в исполнении Клеопатры Коулман, или хрупкая барменша Анна, сыгранная Эбби Ли), каждый эпизод сводится к наблюдению за тем, как люди совершают глупые ошибки или становятся жертвами чужих просчётов. Когда же этого нет, сериал превращается в утомительную игру в "горячую картошку" с финансами ресторана, что, в отличие от "Медведя", совершенно не удаётся сделать напряжённым или захватывающим.

Визуальная составляющая и темп повествования также не идут на пользу сериалу. Мрачное, угрюмое освещение и своеобразные режиссёрские приёмы (затянутые переходы к диалогам, кадры с избыточным негативным пространством) скорее отвлекают и утомляют, а диалоги не получают должного внимания. Все эпизоды, типичные для Netflix, длятся почти час и развиваются с раздражающей медлительностью, усугубляемой неуместными флешбэками. Зритель почти начинает нервничать в ожидании следующей шокирующей сцены.

Но, конечно, главные актёры могли бы спасти положение, верно? Ведь это же "Чёрный кролик" с таким звёздным составом. Хочется верить в это. Безусловно, Бейтман умеет играть персонажей, напоминающих героев "Задержки в развитии", но здесь он просто не находит нужной ноты. Его Винс — это скорее набор клише о сломленном человеке, чем живой персонаж, чьи страдания вызывают эмпатию. Он постоянно находится на грани истерики или отчаяния, но это выглядит скорее как игра в страдальца, чем искреннее переживание. Джуд Лоу, несмотря на свой талант, тоже не справляется. Его неубедительный американский акцент постоянно выбивает из атмосферы. Его Джейк — это архетип "хорошего парня", который вынужден идти на компромиссы, но его добродетель кажется скорее пассивной и не вызывает должного восхищения или сочувствия.

"Чёрный кролик" пытается быть одновременно мрачной криминальной драмой, семейной сагой и триллером, но не преуспевает ни в одном из этих жанров. Вместо того чтобы исследовать глубины человеческих отношений и моральных дилемм, сериал скользит по поверхности, предлагая зрителю лишь череду предсказуемых поворотов сюжета и невыразительных персонажей. Вместо того чтобы заставить нас сопереживать братьям Фридкин, мы наблюдаем за их падением с отстранённым интересом, как за несчастным случаем, который можно было бы предотвратить, если бы герои были чуть умнее или чуть менее подвержены своим порокам.