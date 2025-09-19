Цена билета взлетит в 3 раза? Депутат предложил радикальный способ борьбы с западным кино

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович предложил утроить стоимость билетов на фильмы, снятые в недружественных странах. С соответствующим обращением он намерен выйти к министру культуры Ольге Любимовой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кинозал

Парламентарий обосновал инициативу необходимостью противодействия идеологической войне.

"Западные страны представляют русского человека как негативного персонажа, а нашу страну — и того хуже. На подобное нужно ответить", — цитирует Малинковича NEWS.ru.

По мнению депутата, повышенная стоимость билетов затронет в первую очередь обеспеченных россиян, которые "не желают жить по российским стандартам". Дополнительные сборы от проката предложено направлять на финансирование отечественного независимого кино.

Отдельное внимание Малинкович уделил возможности редактирования иностранных фильмов с помощью искусственного интеллекта.

"Они снимают страшных шпионов СССР и русских женщин-обманщиц. Искусственный интеллект позволяет за пять минут всё переделать", — отметил депутат.

Уточнения

О́льга Бори́совна Люби́мова (род. 31 декабря 1980, Москва, СССР) — российский государственный деятель, журналист и театровед.



Серге́й Алекса́ндрович Малинко́вич (род. 27 мая 1975, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский политический деятель, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (с 2021 года), председатель ЦК партии «Коммунисты России» (с 2022 года).

