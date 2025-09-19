Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме прокомментировали идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми

Секрет молодой версии Рэмбо: как Сталлоне планировал изменить культового героя

Кино

Сильвестр Сталлоне мечтал вернуть себе молодость для исполнения главной роли в предыстории фильма "Рэмбо".

Актёр Сильвестр Сталлоне
Фото: ВК-аккаунт Сильвестра Сталлоне by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Сильвестр Сталлоне

Много лет артист и режиссёр лелеял замысел картины, где мрачного военного персонажа решили показать до превращения в смертоносную боевую единицу.

Согласно статье портала The Playlist, юный Джон Рэмбо, каким представлял его Сталлоне, являлся бы "самым добрым парнем в школе", однако обстоятельства кардинально изменились, стоило ему оказаться в условиях войны во Вьетнаме.

Молодой парень превратился в скрытного одиночку. Отправляясь на войну, герой ожидал легкую победу, но столкнулся с жестокими испытаниями и невыразимым страданием.

Актёр полагал, что современные цифровые технологии способны сделать возможным визуальное возвращение молодости, но проект застрял на этапе разработки, и подходящий момент был упущен.

Позднее была начата работа над другим проектом, посвященным молодым годам знаменитого солдата — фильмом "Джон Рэмбо", главную роль в котором исполнит Ной Сентинео. Эта картина также поведает зрителям историю приключений героя во времена Вьетнамской кампании.

Ранее Арнольд Шварценеггер рассказал, как бизнес примирил его со Сталлоне.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
