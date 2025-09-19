Секрет молодой версии Рэмбо: как Сталлоне планировал изменить культового героя

Сильвестр Сталлоне мечтал вернуть себе молодость для исполнения главной роли в предыстории фильма "Рэмбо".

Фото: ВК-аккаунт Сильвестра Сталлоне by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Сильвестр Сталлоне

Много лет артист и режиссёр лелеял замысел картины, где мрачного военного персонажа решили показать до превращения в смертоносную боевую единицу.

Согласно статье портала The Playlist, юный Джон Рэмбо, каким представлял его Сталлоне, являлся бы "самым добрым парнем в школе", однако обстоятельства кардинально изменились, стоило ему оказаться в условиях войны во Вьетнаме.

Молодой парень превратился в скрытного одиночку. Отправляясь на войну, герой ожидал легкую победу, но столкнулся с жестокими испытаниями и невыразимым страданием.

Актёр полагал, что современные цифровые технологии способны сделать возможным визуальное возвращение молодости, но проект застрял на этапе разработки, и подходящий момент был упущен.

Позднее была начата работа над другим проектом, посвященным молодым годам знаменитого солдата — фильмом "Джон Рэмбо", главную роль в котором исполнит Ной Сентинео. Эта картина также поведает зрителям историю приключений героя во времена Вьетнамской кампании.

