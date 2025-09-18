Королева марафонов в кино: кто сыграет Елену Блиновскую в фильме про инфоцыганку

Актрисе Елене Лядовой доверили воплотить на киноэкране образ "королевы марафонов" Елены Блиновской. Предстоящий фильм называется "Паучиха".

Фото: ВК-аккаунт Елены Лядовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Елена Лядова

По сюжету героиня Мила Гоноровская создаёт многочисленные тренинги, гарантируя покупателям марафонов решение всех проблем. Однако после головокружительного успеха женщина попадает под прицел правоохранительных органов. Прототипом персонажа является признанная виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Блиновская.

Параллельно с этой новостью стало известно, что актёр Никита Кологривый исполнит роль основателя знаменитой панк-группы "Сектор газа" Юрия Хоя.

"Сериал "Паучиха" — история достаточно свежая, но не совсем понятно, насколько ее актуальность удастся раскрыть. Фильм "Сектор газа" — кейс, с одной стороны, более простой и отработанный", — выражает свою позицию редактор издания "Бюллетень кинопрокатчика" Максим Острый.

