Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ценовые качели: что подешевело и что подорожало в Удмуртии за неделю
Вечерняя ловушка для фигуры: продукты-убийцы делают похудение бессмысленным
Брошенные в аэропорту: как превратить хаос с отменой рейса в деньги и компенсацию
Самая гибкая машина природы: как осьминог движется там, где человек бессилен
Ваш сад кричит о помощи: эти признаки раскрывают тайные знаки нехватки питания
Переворот в политике: Европа объявила войну мирному плану Трампа
Новые уловки мошенников в интернете: как не стать жертвой фишинга в 2025 году
700 тысяч бойцов на передовой: Путин раскрыл карты о группировке РФ на Украине
Секрет долговечности СССР: почему советские приборы работают до сих пор

Королева марафонов в кино: кто сыграет Елену Блиновскую в фильме про инфоцыганку

1:22
Кино

Актрисе Елене Лядовой доверили воплотить на киноэкране образ "королевы марафонов" Елены Блиновской. Предстоящий фильм называется "Паучиха".

Актриса Елена Лядова
Фото: ВК-аккаунт Елены Лядовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Елена Лядова

По сюжету героиня Мила Гоноровская создаёт многочисленные тренинги, гарантируя покупателям марафонов решение всех проблем. Однако после головокружительного успеха женщина попадает под прицел правоохранительных органов. Прототипом персонажа является признанная виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Блиновская.

Параллельно с этой новостью стало известно, что актёр Никита Кологривый исполнит роль основателя знаменитой панк-группы "Сектор газа" Юрия Хоя.

"Сериал "Паучиха" — история достаточно свежая, но не совсем понятно, насколько ее актуальность удастся раскрыть. Фильм "Сектор газа" — кейс, с одной стороны, более простой и отработанный", — выражает свою позицию редактор издания "Бюллетень кинопрокатчика" Максим Острый.

Ранее юрист Екатерина Гордон объяснила, почему необходимо смягчить меру пресечения для Блиновской и блогера Лерчек.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Русский след в Британии: Скотленд-Ярд якобы поймал агентов Кремля с поличным
Часы Вашингтона отсчитывают последние минуты: мир на грани отказа от доллара навсегда
Сбой женского механизма: что делать, если стресс украл менструальный цикл
Сначала энергия — теперь рельсы: Россия меняет правила игры на карте Украины
Императорские цветы требуют покорности: забудете про уход — весной клумба превратится в пустыню
Москва ждёт: этим рабочим профессиям теперь открыты все двери
Фразы водителя останавливают давление инспектора: девять приёмов, которые работают
Меню со смертельным исходом: тайна выживания крыс на ядовитой пище природы
Карибский компас меняет направление: зимой Куба откроется для россиян по-новому
Цвет, который работает на образ: как один оттенок меняет лицо лучше макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.