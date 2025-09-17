Хот-доги с Робертом Редфордом: как скромный ужин привёл к Оскару

Писательница Джуди Гест в интервью телеканалу KARE TV рассказала о ключевом моменте в создании фильма "Обыкновенные люди". Режиссёр Роберт Редфорд лично появился на пороге её дома в Миннесоте после выхода её одноименного романа.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роберт Редфорд

Редфорд заявил, что гордится умением распознавать хорошую историю и хочет первым поздравить автора с успехом. Гест, много лет восхищавшаяся актёром, не могла поверить в реальность происходящего. Она пригласила гостя на ужин, пообещав изысканные блюда.

Однако в итоге их трапеза состояла из простых хот-догов с перцами.

"Я никогда не забуду те хот-доги и не прощу себе, что могла бы покрасоваться своими кулинарными навыками", — с юмором заметила писательница.

Этот визит стал решающим для экранизации, принёсшей Редфорду "Оскар" за лучшую режиссуру. Картина "Обыкновенные люди" получила четыре награды Американской киноакадемии в 1981 году.

Уточнения

Ча́рльз Ро́берт Ре́дфорд-мла́дший (англ. Charles Robert Redford Jr.; 18 августа 1936, Санта-Моника, Калифорния — 16 сентября 2025, Прово, Юта) — американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и бизнесмен.

