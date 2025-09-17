Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность

Актёры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон стали ведущими исполнителями нового фильма "Лакомый кусок" (The Rip) для платформы Netflix. Премьера картины состоится 16 января следующего года.

Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кино

Сюжет ленты сфокусирован на работе двух полицейских, входящих в спецотряд. Их задача — поиск денежных сумм, спрятанных преступными группировками. Ситуация выходит из-под контроля после обнаружения неожиданно крупной находки в десятки миллионов долларов.

Подобное открытие ставит под вопрос доверие даже между давними напарниками. Как отметили в описании к фильму, "когда на кону такие деньги, мотивы самых преданных служащих закона могут оказаться под сомнением".

Зрители высоко оценили первый трейлер проекта. Один из комментариев под роликом на YouTube гласит: "Я простой человек: вижу Мэтта Дэймона и Бена Аффлека в одном фильме — смотрю в первый же день".

Проект стал первым за долгое время масштабным совместным появлением актёров после знаменитой работы над сценарием "Умницы Уилла Хантингга".

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



Мэ́ттью Пейдж Де́ймон (англ. Matthew Paige Damon; род. 8 октября 1970[…], Кембридж, Массачусетс, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.

